鄭融親解「黑面神」之謎　慨嘆有苦自己知：唔開心可以同邊個講？

現年34歲的鄭融（Stephanie）由2003年加入經理人公司Starzpeople，入行至今16年曾先後加入正東、東亞、星娛樂、棋人、HMV MUSIC五間唱片公司。Stephanie接受電台節目《1圈圈 星光背後》時透露多次轉會，間接令自己多年來經歷不少事業上的起跌，曾萌生退出娛樂圈的念頭。

鄭融接受節目《1圈圈 星光背後》主持人梁泰來訪問。

鄭融不夠二十歲就入行，她坦承一直以來在待人接物上都需要不斷學習。談到被喻為「黑面神」，Stephanie直言性格一直都比較害羞及慢熱，而本身慢熱的人通常都很能裝冷靜或者處變不驚，但其實內心都會擔心和緊張，所以很多事情只能邊做邊學。她提到初入行需要跟傳媒做訪問時，因為緊張而少說話，這樣就被誤會成「冇禮貌」或「擺款」。當被問到可有曾經嘗試解釋，Stephanie慨嘆：「可能我只係冇表情，但都係有誤會，可以同邊個講呢？其實都有唔開心，不過自己都慢慢接受咗。時間耐咗，認識我嘅人都知道係咩一回事，我係冇乜表情，同埋唔屬於係好熱情嘅人。」

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至於談到入行多年，轉過5間唱片公司，Stephanie坦言轉會或多或少都會經歷事業上的起跌，加上慢熱的性格就更加難搞，更想過離開離開娛樂圈：「點會冇諗過唔做，不過好多時候都係口講。最想放棄嗰段時間唔係畀人話黑面，而係轉方向好模糊嘅時候，其實自己一路都有出歌，但有時候出去街或者買嘢嘅時候，外間嘅人都會話好似好耐冇見我，或者以為我已經冇做（幕前），原來自己做嘅嘢冇乜人留意到。」

不過經過多年來的洗禮，令Stephanie的心態上都有所轉變，令自己如何在工作上尋找樂趣。而這個原因加上在工作上磨練出耐性，令她跟拍拖7年的男友Martin感情更加穩固，笑言：「覺得大家相處好穩定，其實圈外人同圈內人都一樣，係自己遇到困難學懂包容自己，先識得包容對方。」