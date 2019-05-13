【粵講粵㜺鬼】救「火水哥」獻熒幕初吻　何泳芍：啲人話唔好益佢

近來節目「火水哥周記」真是越來越有追看性，每集都有不同女藝人客串。（電視截圖）

《粵講粵㜺鬼》本意是一個介紹香港之粵語歇後語典故以及讓觀眾了解本土文化習俗的節目，但自節目播出後，網民都一直「錯晒重點」，將焦點放在由鄧智堅飾演「火水哥」的「火水哥周記」這個環節中。每個周六晚播出後，網民亦會就著出現的女嘉賓在網上討論。未知是否製作組留意到這趨勢而順應民意，最近數集出現的女嘉賓更一個比一個吸引（或者更有討論空間）。

對於網民的讚賞，何泳芍：咁多女神都唔輪到我啦。（電視截圖）

何泳芍本身是潛水教練之餘，身形也十分之Fit。（何泳芍IG圖片 / honeyho_mermaid）

最近一集（5月11日）更有「美人魚教練」之稱的何泳芍（Honey）飾演運動員，在泳池救下溺水的「火水哥」後，更演出了愛情故事的戲碼，一同做運動訓練，而其中何泳芍短Tee緊身褲跑步一幕，除完美展現其健美身形外，更引起了網民哄動。何泳芍（Honey）接受《香港01》訪問時說：「本來我都有啲擔心嗰一幕，驚網民或者觀眾會唔鍾意。係我阿媽同我講：『有咩辦法，你點跑，都係咁嘅樣㗎啦。』哈哈哈，不過出咗街之後我問佢點，佢就話：『你都係返去游水吧啦。』真係好搞笑！」

「火水哥」堅堅真係幸福。（電視截圖）

何泳芍主要是開班教學生徒手潛水，同時也會教學生如何變成「美人魚」。（何泳芍IG圖片 / honeyho_mermaid）

她笑言，自己的優點並不是跑步或身材。「好明顯我點跑都係咁嘅樣（扮唔到女神），跑步呢個主意都係劇組安排。不過，好明顯我嘅優點就梗係游水叻啦。救起『火水哥』嗰Part，要嘴對嘴人工呼吸，拍嗰時劇組佢哋仲係咁叫我唔好益佢。哈哈，估唔到我熒幕初吻就咁畀咗佢，但係我後尾我都有用手墊住。」

好少有女藝人好似何泳芍咁素顏出鏡。（電視截圖）

+ 6 + 5 + 4

其實「美人魚教練」這個稱號，源自於她參與香港小姐前的職業 - 徒手潛水教練。由她參與港姐第一輪面試時，就因IG中性感泳衣照而被迅速起底，其後2018年參選港姐時，更被縑皮膚黝黑。不過在訪問中，她卻自言古銅色皮膚是她熱愛戶外運動的象徵，並稱希望代表全港「黑妹」參選，而受到一眾支持，最後更入選五強。原為三甲大熱之一，落選後就加入了TVB簽約成為藝人。除今次客串《粵講粵㜺鬼》外，亦有份主持節目《今期流行》。