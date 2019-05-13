【魯豫有約】坦承做小三傷害他人　 袁詠儀：錯了就要承認

47歲的袁詠儀（靚靚）身上有許多標籤，除了是金像影后﹑被封是圈中模範夫妻之外，「小三」這個標誌亦一直跟隨著她。近日，他就同老公張智霖（ChiLam）齊齊上內地綜藝節目《魯豫有約一日行》不畏言談及這段過往，承認當年自己做錯並且好天真，同時覺得最後悔的是傷害到張智霖，搞到在旁的ChiLam都聽到眼濕濕。

袁詠儀同張智霖接受陳魯豫訪問。（魯豫有約微博圖片）

早在12年前靚靚曾在節目《志雲飯局》中承認做過小三，愛上一個有婦之夫的富商。因為對方給予生活上無限的滿足同照顧得無微不至關係，令她迅速地墮入了愛河，愛到忘記對方是一位有婦之夫的人「20歲生日給我送上20種不同的花當時感到很高興，我想這是大家所說的貪慕虛榮，蒙住了我雙眼令我看不到他是有妻子的。」坦承同對方是男女朋友關係，不明白何為被外界稱為包養。

靚靚曾在《志雲飯局》中承認做過小三。（娛樂有點閒微博圖片）

12年後再談及這一段年少輕狂的荒唐事，靚靚覺得選擇在當時講出來只是想好好面對自己同兒子，完全沒有想過要傷害其他人特別是老公張智霖：「當初就是天真嘛，我以為我說出來會讓一些人能夠更多的理解我了解我。我做錯了事情我願意承受，因為我覺得那個是騙不了人的，我以後也要告訴小朋友我做錯了甚麼事情。我真的是錯了就要承認，但是我沒想要出來就是傷害他。」哽咽地說著。

敢於坦白過去自然是一件好事，但外界的解讀或多或少都無意地傷害了老公張智霖，這一點是令她最後悔的：「我唯一後悔的我覺得是傷害到他，我想坦誠的是把我的人生的經驗說出來，我覺得就是傷害了他，唯一後悔的是這樣。你們可以繼續往我來，但是不要是他，不要是我愛的人。」事實上，靚靚不在乎外界對她的誤解，因為她是當事人之一，但對於張智霖來說是最無辜的，畢竟他同這件事情根本沒有任何關係，為何要承受外界的壓力呢？

靚靚覺得做錯了就要承認。（陳魯豫微博圖片）

現時婚姻美滿的靚靚，同張智霖結婚18年仍然恩愛如初，被外界稱為是圈中的「模範夫妻」。雖然「小三」這個標籤一直會烙印在她身上，但她亦已經看透不在乎大家的看法：「有些時候我覺得可能很自私，我的想法是我不在意你們怎麼想，我不可能做到每一個人都喜歡，那算了吧！最重要是他（張智霖）喜歡我就可以了。」在旁的張智霖都聽到眼濕濕。

面對太太有這一段過往，張智霖亦曾表明自責遺憾不更早去認識靚靚同保護她。並覺得每個人都需要經歷人生才會完美，絕對不會介意太太身上的污點，憑他這一番說話就知道他是絕世好男人，不愧是好爸爸好老公。

張智霖在旁都聽到眼濕濕。（魯豫有約截圖）