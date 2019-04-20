【妻子的浪漫旅行】婚內老公出軌袁詠儀絕不放過　一番真言獲力推

近日男明星「出軌」新聞不斷，繼早前洪欣老公張丹峰被爆搭上其經理人畢瀅，又爆出許志安同黃心穎車廂偷情，事件愈演愈烈成為兩岸三地熱話。對於老公婚內出軌洪欣至今仍未有公開回應，而鄭秀文（Sammi）則在沉默兩日之後選擇原諒許志安，皆因她認為婚姻當中包含了彼此的錯誤和彼此的原諒。

許志安﹑張丹峰不斷被網友指責是渣男。（網上圖片）

當然每個人面對婚姻這個重要話題時，亦有不同的看法同選擇。內地綜藝節目《妻子的浪漫旅行》第二季最新一集中，四位妻子（章子怡﹑袁詠儀﹑包文婧﹑張嘉倪）在玩真心話遊戲的時候，面對老公婚內出軌這個問題，袁詠儀（靚靚）的回答就令人拍案叫絕：「我覺得感情很難說，沒有一個能說我們是白頭到老的，很難定的。但是我永遠跟我老公說，沒關係一定要告訴我，但是你不要最後一個人來告訴我。但是我也先跟你說，你要把你現在所擁有的東西全給我，因為我覺得可能你已經準備離開這個家庭了，你已經不再重視這個家庭了，你願意放棄所有東西的時候，包括我們的愛﹑孩子或者是你的財富。如果你覺得可以的，你就去吧，因為我覺得我硬要你留在我身邊很痛苦。」

不少網友都十分同意靚靚的說法，覺得背叛愛情的一方一定要承擔自己的後果。而且不希望自己是最後一個知道對方出軌，因為這是一個尊重，覺得靚靚活得好透徹。

袁詠儀認為如果另一伴出軌，就要他交出所有財富。（網上圖片）

當張智霖聽到老婆如此一說，他亦二話不說：「沒問題」，不過他認為男女對於婚內出軌是要公平的：「你們也有權利去開小差（出軌），可是你承擔的那個責任，一定要跟男生是一樣的。」結婚18年作為圈中模範夫妻的二人，婚姻生活一直是外界所羨慕的，在他人眼中他們就是王子與公主，相信他們的愛是永遠不會變的。

張智霖同樣覺得無論男方還是女方出軌，受的罪過均需要一樣。（網上圖片）