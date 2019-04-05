【妻子的浪漫旅行】張智霖情書曝光　袁詠儀冧爆：他有時很有文化

圈中模範夫妻張智霖同袁詠儀（靚靚），最近參加內地真人騷節目《妻子的浪漫旅行2》大受歡迎，夫妻二人不時在節目中逗嘴又晒恩愛，令許多網友都羨慕不已。而在最新一集節目中，亦曝光了張智霖曾寫給袁詠儀的一封情信，字裡行間中充滿愛，搞到在場人士都高呼張智霖根本就是「高手」，同時亦令靚靚為之感動，更不忘在鏡頭前大讚老公是一位有文化的人。

張智霖聽到自己親筆寫的情書，亦顯得非常不好意思。（網上圖片）

就在節目的中段幾位人妻在一間餐廳用餐的時候，身為人妻導遊的謝娜就在此時突然找到一封張智霖在上該節目的時候，親筆寫給靚靚的一封信，表達了對愛一個人的承諾：「親愛的，如果愛真的能在一個節目上，簡簡單單地寫封情書就能把多年的感情一傾如注。那事事都會變得簡單許多許多。親愛的，如果愛真的能憑三言兩語又或是呼天搶地地說我愛你，就能證明痴心一片的話，那這種方式的愛，我們都不懂。那我們的愛是甚麼呢？是日與夜之中；是溫馨與吵架之中；是玩樂與生病之中；是迷失與成功之中；是孕育與逝去之中；愛是生與死之中；所以如果真要我寫一封情書給你讀的話，我會用一生去寫，而你也請花一世去細讀。」特別是最後這一句令在場幾位人妻聽到崩潰，章子怡表示：「我聽到最後一句淚奔。」

靚靚聽到老公寫的情書，都顯得不好意思。（網上圖片）

邊聽老公的情書靚靚都好感動，眼眶中亦己紅了眼睛，同時她亦非常驕傲地讚揚老公：「我喜歡我老公也是因為我覺得，他有時候說的話很有文化。」亦不畏言地表示在圈中靚仔多得是，但大部分都沒有內涵的一點都比不上張智霖：「另外因為我們在這個圈裡面，我其實也見了蠻多帥的人，但是他們一開口就是空白的。」令在場人士都開懷大笑，真的好敢講啊！

她聽到都為之感動。（網上圖片）

張智霖同袁詠儀拍拖9年，2001年結婚到現在都已經18年，二人仍然恩愛如初，不時亦在社交網站晒恩愛，今次齊齊上節目展現私下最真的一面，不禁令人羨慕他們的相處模式，網友們亦大讚他們的愛根本就是愛情應有的樣子，不需要去改變對方，反而是去接受對方，令許多人在他們身上學懂了甚麼叫「愛」。

張智霖最後都聽到感動。（網上圖片）