【她的私生活】金材昱、朴敏英激情擁吻一分鐘　刺激收視創新高

韓國tvN電視劇《她的私生活》昨晚（8/5）播出第9集，之前提及金材昱（飾演Ryan Gold）中止與朴敏英（飾演成德美）的假戀愛，令朴敏英傷心不已，質問金材昱中止的原因，誰知原來金材昱正式向朴敏英求愛，兩人情難自控之下激吻近一分鐘，看得觀眾非常興奮！

朴敏英對意中人要求中止假戀愛感到傷心，於是向金材昱表白。（tvN YouTube截圖）

想不到金材昱同樣向朴敏英表白，兩人確認彼此心意。（tvN YouTube截圖）

朴敏英在工作室勇敢向金材昱表白：「我不是每天找你，也不是每天都吵著見你，就一陣子，就假裝一陣子，讓你那麼辛苦，那麼討厭嗎？我很心動，也很喜歡你。」而金材昱的回應則令朴敏英和女觀眾非常心動：「因為假戀愛，所以很討厭，我想和你談一場真正的戀愛。」兩人確定心意後，先輕輕一吻，深情對望後，金材昱再抱着朴敏英倚在桌邊纏綿擁吻，全長近一分鐘，令觀眾看得臉紅心跳。金材昱和朴敏英的吻戲成功刺激全國收視達3.085%，創下開播以來最高收視紀錄。

《她的私生活》尾聲，金材昱和朴敏英擁吻長近一分鐘。（tvN YouTube截圖）

《她的私生活》吻戲逐格睇