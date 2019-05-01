【她的私生活】朴敏英與金材昱或再演吻戲　卻遭揭穿迷妹真面目？

韓國tvN電視劇《她的私生活》上星期四（25/4）提到朴敏英（飾演成德英）與金材昱（飾演Ryan Gold）一吻定情，同時金材昱亦偷偷查到朴敏英是鄭帝元（飾演男團White Ocean成員車時安）粉絲「時安是我的路」。將於今晚（1/5）播出的《她的私生活》中，朴敏英與金材昱感情不單大躍進，金材昱還可能會揭穿朴敏英迷妹真面目！

上星期《她的私生活》中，朴敏英與金材昱一吻定情。（影片截圖）

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今晚的《她的私生活》預告中，朴敏英與金材昱接吻過後，隨即到朴敏英的家裡「見家長」，朴敏英的媽媽更熱情地送女兒和金材昱進睡房，企圖製造「洞房花燭夜」。預告片亦可見朴敏英則不小心撲倒被蒙住雙眼金材昱，今晚兩人似乎再次上演吻戲，令《她的私生活》劇迷相當期待。

今晚的《她的私生活》預告片，朴敏英與金材昱被媽媽強行送入房「洞房」。（影片截圖）

朴敏英與金材昱今晚可能再次上演吻戲！（網上圖片）

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tvN今日的《她的私生活》劇照就更引人注目，皆因劇照中，金材昱遠遠遙望化身成迷妹的朴敏英，令朴敏英大吃一驚。究竟金材昱有否揭穿朴敏英的真面目呢？劇迷就要留意今晚播出的《她的私生活》了。