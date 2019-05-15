【我最愛的女人們】鍾麗緹婆媳關係亮紅燈　唔肯搬行李又駁奶奶嘴

以男藝員帶妻子和媽媽去旅行為重心的內地綜藝節目《我最愛的女人們》，最新一集邀請到結了婚3年的鍾麗緹與老公張倫碩，以及張倫碩的媽媽，鍾麗緹在節目中與老公大發脾氣委屈落淚，更多次與奶奶陷入冷戰，婆媳關係亮起紅燈。

張倫碩要自己一個將三個人的行李搬上車。（《我最愛的女人們》截圖）

節目初段，鍾麗緹與奶奶早已坐在車上，張倫碩則要自己搬三個人總共十多個行李。奶奶當然心疼兒子，出聲跟新抱說叫她幫忙，但鍾麗緹卻堅決say no，更說：「他今天去健身了，而且他有這麼多肌肉，沒問題！」之後奶奶暗示她什麼都不做，鍾麗緹依然笑笑口坐着不動，更反問：「行李要我搬？我要搬行李呀？」奶奶見狀瞬間無語，氣氛亦變得極尷尬。

鍾麗緹唔肯落車幫手搬行李。（《我最愛的女人們》截圖）

奶奶出聲話一家人要互相幫忙。（《我最愛的女人們》截圖）

鍾麗緹話老公去咗健身，而且好多肌肉，根本唔需要幫手。（《我最愛的女人們》截圖）

三人到達要拍攝6日的酒店房後，見到極度凌亂的房間的奶奶馬上做不停手，更叫鍾麗緹幫手打掃。一向寵老婆寵到上天的張倫碩見到鍾麗緹這麼辛苦當然捨不得，叫她不用打掃了，不過鍾麗緹說：「不行，我怕你媽看到不滿意，她會說我！」鍾麗緹之後向奶奶邀功，問她滿不滿意，誰知奶奶不單不滿意，更嫌「好髒」！鍾麗緹忍不住反眼兼駁咀稱：「我擦了一遍了，媽你要不要戴個眼鏡呀？」不和逐漸升級，在旁的老公兼兒子的張倫碩馬上做和事佬，才將氣氛稍為緩和。

鍾麗緹同老公講要繼續打掃，如果唔係佢就會唔滿意。（《我最愛的女人們》截圖）

鍾麗緹同奶奶你眼望我眼。（《我最愛的女人們》截圖）

奶奶話鍾麗緹打掃得唔乾淨，鍾麗緹駁嘴叫佢戴眼鏡。（《我最愛的女人們》截圖）

不過，趁鍾麗緹去買餸準備晚餐時，張媽媽立刻跟兒子張倫碩力數新抱的不是，指她「洗腳唔抹腳」，買東西買到將整個家的地方都佔滿。雖然如此，張倫碩亦顯示出很寵愛老婆的一面，即使要自己搬十多個行李都不介意：「我老婆想拿那麼多東西，我其實並不是特別想拿，但是我就不說，我也不去跟她說你這樣不對，就是你開心就好。」鍾麗緹亦有解釋，實在太擔心三人住得不好才準備充足：「只有我們三個一起，我們（要過）六天我就擔心不舒服，不好吃不好住，就會影響你的心情，所以我想什麼都帶。」奶奶聽完都深感佩服，對張倫碩說：「你媳婦太仔細了！」

奶奶同張倫碩講鍾麗緹成日用好多錢。（《我最愛的女人們》截圖）