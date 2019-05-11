【我最愛的女人們】鍾麗緹老公為小事發火　女神委屈落淚獲網友撐

鍾麗緹話晒都曾經係女神，見佢喺節目係咁被老公發脾氣，網民大感心痛。（微博圖片）

鍾麗緹同細佢12年嘅內地男星張倫碩結婚3年多，向來都表現恩愛。而且，日前喺內地真人騷《我最愛的女人們》中，張倫碩就因為一啲小事而大發脾氣，令鍾麗緹委屈落淚，節目播出後，網友一面倒直指張倫碩不知所謂。



有咁多時間發脾氣，不如自己動手去遮擋鏡頭啦。（影片截圖）

《我最愛的女人們》呢個節目，除有藝人夫妻檔出演之外，連男藝人嘅媽媽亦都要上陣，要知道婆媳關係本身已係千古難題，再加上節目連續六日如同「困獸鬥」嘅錄影，真係少啲EQ都唔得。節目一開始，講到鍾麗緹夫婦同張倫碩媽媽齊齊入住酒店式公寓後開始打掃，之不過掃咗一陣，張倫碩媽媽表示有啲攰，暗示鍾麗緹要獨力完成餘下工作。

張倫碩見狀即時表態認為已經夠整潔，但阿媽非常堅持，仲指住鍾麗緹打掃過啲地方，仍然有唔少灰塵……其後張倫碩媽媽去到其他嘉賓嘅屋參觀，一返回自己嘅房間，見到鍾麗緹仍在收拾當中，就爆出一句「人家都快收拾好了，已經在做菜」。鍾麗緹聽完之後，雖然有少少錯愕，但都醒目表示準備煮飯。

既然老公要面子，鍾麗緹都唔多出聲。（影片截圖

鏡頭一轉，講到一朝早張倫碩準備沖涼，但佢就似乎因為鍾麗緹未有幫手遮擋洗手間內嘅鏡頭而十分不滿。「我為什麼不發脾氣？為什麼我洗澡你拿這個紙給我擋著幹什麼？」鍾麗緹隨即表示之後會注意，仲叫老公唔好發脾氣，點知張倫碩繼續發火：「一點都不為別人著想，我真是無語了。」並認為鍾麗緹咁樣嘅性格令佢覺得「不真誠」。

見老公仲有火，鍾麗緹嘗試解釋，又再喊多次。（影片截圖）

張倫碩見鍾麗緹喺廚房煮早餐，於是走去搵阿媽呻，除狂鬧老婆懶之外，又模仿鍾麗緹嘅語氣：「啊，Sorry啊，我下次注意啊！」人在廚房嘅鍾麗緹對於老公所講的，完全聽得一清二楚，即時嬲到怒掟鑊鏟，走去同老公解釋話自己唔係故意，但張倫碩未有因而收火，仲大聲表示：「你認真點好嗎？」鍾麗緹返到廚房之後，又嬲又委屈，最終忍唔住喊，奶奶見狀上前安慰，而導演亦向張倫碩表示會刪除洗手間嘅片段，並指「其實拍不到」……

「如果你用這個態度，我在節目從此就不說話。」到底呢位先生想點？！（影片截圖）

對於燥底一事，張倫碩雖然知衰，但接受訪問時就話「我是不是要道歉？但心裡一直徬徨，有時候男人要面子。」眼見鍾麗緹唔多出聲，張倫碩表示：「我可以給你道歉，因為我脾氣今天很爆炸，讓你沒有面子了。」但當佢聽到鍾麗緹話「因為我覺得沒有穿幫」時，又即時火起，仲話如果係咁，以後喺節見都唔再出聲……節目播出後，雖然有網民認為係節目效果，但覺得張倫碩十分過分，明明有手有腳，點解唔自己去遮檔好鏡頭，之後仲要同媽媽「投訴」，亦有網民回帶鍾麗緹下嫁張倫碩後，特地去美國做試管嬰兒，足見佢對老公有幾咁愛，但估唔到張倫碩對老婆係咁，非失失望。

節目中，鍾麗緹對奶奶又愛又恨。（影片截圖）