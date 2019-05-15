【勝利醜聞】iKON被牽連遭抵制參與校慶　表演音響失靈無奈退場

韓國男團BIGBANG前成員勝利被指涉及性賄賂、嫖娼、貪污等罪名，3月11日透過Instagram宣布退出演藝圈，而YG娛樂亦明言與勝利解約。然而，YG娛樂未能和勝利醜聞劃清界線，YG娛樂旗下藝人iKON昨日（14/5）為明知大學校慶擔任表演嘉賓，有學生不滿學生會在勝利風波下，仍支付金錢邀請YG娛樂藝人，此做法實屬無知之舉，於是撰寫親筆信向學生會抗議。

勝利因醜聞纏身，已經與YG娛樂解約。（視覺中國）

YG娛樂旗下藝人iKON受勝利醜聞波及。（iKON Facebook專頁）

明知大學舉行一連三日校慶活動，邀請iKON擔任表演嘉賓。（明知大學 Facebook專頁）

學生會其後發表聲明，就邀請YG娛樂旗下藝人一事致歉，又強調支付報酬不是為了支持特定娛樂公司，但iKON仍然如常登上昨日的校慶舞台。iKON七位成員JU-NE、SONG、JAY、B.I、DK、CHAN、BOBBY連續表演《My Type》、《RHYTHM TA》、《Love Scenario》、《DUMB&DUMBER》四首歌曲，但在獻唱《DUMB&DUMBER》時，音響和咪高峰突然故障，iKON無奈之下，唯有開始與在場觀眾互動，例如BOBBY拿起觀眾手機自拍，而其他成員亦有樣學樣，與歌迷們合照。

有明知大學學生張貼大字報，反對iKON參與校慶，又形容校方在風波未平息時邀請iKON實屬無知。（Twitter：@DC_ENS）

明知大學學生會就邀請iKON一事發聲明致歉，又強調支付報酬不是為了支持特定娛樂公司。（明知大學 Facebook專頁）

iKON仍有參與明知大學校慶演出，但過程波折重重，無論iKON和觀眾都非常無奈。（YouTube： Rock Music）

iKON校慶表演音響事故經過

+ 10 + 9 + 8

未幾，現場音響恢復正常，但只有一支咪高峰如常運作，iKON七位成員輪流使用一支咪表演，惟音響再度失靈後，iKON再次露出無奈神色。此時，JAY起哄叫BOBBY演唱任宰範的《For You》，BOBBY也順從民意落力演唱。然而，不久之後唯一的咪高峰也宣告失靈，iKON成員只能向觀眾致歉和離場，而JAY事後亦在Instagram再次向在場觀眾致歉。

韓國網民指明知大學在勝利醜聞未平息之時，邀請YG娛樂藝人參與演出，時機實在不成熟；但亦有人認為iKON沒有犯罪，不理解iKON為何要連坐受罰。