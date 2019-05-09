【勝利醜聞】勝利被爆親自參與性交易　崔鍾訓被綁上警繩拘留

韓國男團BIGBANG前成員勝利引發的一連串醜聞今日（9/5）有新進展，據韓國警方指出，勝利不單涉嫌在2015年末招待日本投資者派對，以及於2017年末的菲律賓生日派對上，為來賓提供性招待，勝利更親自參與性交易，衝擊了不少韓國網民。此外，男團FTIsland前成員崔鍾訓今日亦被綁上警繩押走。

韓國警方昨日申請勝利事前拘捕令。（視覺中國）

首爾地方警察廳廣域搜查隊昨日（8/5）申請勝利的事前拘捕令，今日警方承認，勝利除了向客人提供性招待、侵吞夜店Burning Sun公款之外，更在2015年的派對上親自提供性招待，所以拘捕令上列明勝利涉嫌貪污、介紹和提供性招待。不過，警方表示目前正在調查階段，不便透露勝利提供性招待的細節。

韓國警方指出勝利不單涉及性中介，還親自參與性交易。（視覺中國）

勝利3月和5月接受調查新聞圖

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另外，勝利的好友兼韓國男團FTIsland前成員崔鍾訓等3人於2016年多次集體性侵犯女性，今日香港時間早上9點10分抵達首爾瑞草區中央地方法院，出席被拘留前嫌疑人審問，並於11點55分被綁上警繩押上囚車，期間沒有回應傳媒提問。

崔鍾訓今日現身法庭，出席被拘留前嫌疑人審問。（視覺中國）

審訊結束後，崔鍾訓被綁上警繩押上囚車，期間沒有回應傳媒提問。（視覺中國）

崔鍾訓今日現身法庭相片