【勝利醜聞】被綁手銬警繩押往拘留所　涉性招待及貪污等4項罪名

韓國天團BIGBANG前成員勝利，自3月爆出「勝利門」醜聞後，今天（14日）勝利終於被警方綁上手銬和警繩，正式押到拘留所。勝利暫時就性招待、性賣買、貪污和違反食品衛生等4條罪行，與Yuri Holdings前代表柳寅錫一同被拘留，本人離開時並沒有回應事件。

勝利今早韓國時間10時30分左右，到達首爾中央地方法院報到。約三小時後，拘留前嫌疑人審問完成，勝利和柳寅錫一同被綁上警繩和手銬，以藍布覆蓋雙手離開法院，並被押送至拘留所等待判決。勝利離開法院時，並沒有停下腳步及回應記者提問，一直低頭直至登上警車。這亦是勝利自3月爆出「勝利門」，經過107天，共18次調查後，首次有較明顯進展的一次。

勝利今天正式被綁上手銬及警繩，押往拘留所。（mydaily）

根據韓國傳媒報導，警方現以涉嫌違反4項罪名，包括《有關性交易中介等行爲處罰的法律》、《特定經濟犯罪加重處罰法》中的貪污及《食品衛生法》等，向勝利申請了逮捕令。除了在韓國國內安排性招待外，勝利亦涉嫌在於2015年，向日本投資者提供性交易，更有發現指本人也有嫖娼的嫌疑。而夜店Burning Sun則被查出，貪污涉及金錢高達5億3千餘萬韓元（約360萬港元）。

勝利離開法院時，沒有回應記者提問。（STARNEWS）

勝利押往拘留所照片：