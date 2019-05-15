90後汶萊靚仔王子馬丁仍未封盤　擁604輛勞斯萊斯精通滑雪跳傘

24歲何家公子何猷君日前高調封盤，大家不用傷心，巿場上還有很多黃金筍盤！90後汶萊王子馬丁（Abdul Mateen），家世顯赫、文武相全、高顏值兼有model身形，最重要他目前單身，成個package 真是好perfect！

汶萊王子馬丁（Abdul Mateen）成個Package 都好perfect！（Abdul Mateen IG圖片：＠tmski ）

馬丁王子現年28歲，是汶萊現任蘇丹（國王）哈吉·哈桑納爾·博爾基亞的第四個兒子，父王身家估計逾200億美元（約1560億港元），而母親是蘇丹第二任妻子，雖然於2003年已離婚，但馬丁仍是第六順位王位繼承人。

馬丁18歲就接受最嚴格的軍事訓練，令他看來比一般富二代多一份能吃苦的能耐。（Abdul Mateen IG圖片：tmski ）

王子熱衷社交平台，經常在IG分享自己的皇室奢華生活，在IG擁有1百萬followers。他所住的「努洛伊曼皇宮」，是世界上最大的皇宮，擁有多達1788個房間，比英國白金漢宮大4倍，單單是皇宮圓頂的金箔已重達45公斤，內部也金碧輝煌，連馬桶、垃圾桶、紙巾盒等日用品與設施都用金製成，極為奢華。皇宮裡停放了7000輛豪華車輛，包括604輛勞斯萊斯、574輛平治、452輛法拉利、382輛賓利、209輛BMW、129輛Jaguar、21輛藍寶堅尼等，一日一車，都要差不多20年才能全部名車揸一遍；不只名車，更有一架波音747和20多架私人飛機呢！

皇宮內有7000輛名車。（Abdul Mateen IG圖片：tmski ）

馬丁外型出眾，擁有高貴的皇室血統，同時文武雙全。他在18歲時，選擇放棄舒適優渥的皇室生活，遠赴英國桑德赫斯特軍校（Royal Military Academy Sandhurst）受訓，成為校內最年輕的學員之一，接受最艱辛的軍事訓練，當中為期44周的領袖訓練，令馬丁最為深刻，連續3天不停挖掘戰壕，完全不能闔眼或休息。每當他累得快要睡着時，導師便會用腳踢他喚醒他，挑戰體能極限。最後他完成課程，並成功取得中尉軍銜。接受過嚴格軍事訓練的馬丁，他的眼神看來比其他富二代更多一份堅毅。

馬丁非常熱愛運動，他精通馬球、足球、滑雪、跳水、游泳、跳傘等，是一名陽光男孩。馬丁後來又在倫敦大學亞非研究學院取得碩士學位。

馬球是馬丁其中一項最熱衷的運動，圖為他的馬上英姿。（Abdul Mateen IG圖片：tmski ）

目前單身的馬丁坦言，有公開透露過自己的擇偶條件，「我希望那是一個真誠的人，簡單就好，便是我喜歡的。」賭王仔封盤，地球仲有好多機會㗎姊妹！

雖然貴為王子，他只想要一個真誠簡單的伴侶。（Abdul Mateen IG圖片：tmski ）

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