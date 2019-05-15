王麗嘉呻天氣熱故衣著性感：其實我依家已經嘗試保守少少

馬詩慧（Janet）和王敏德（Michael）的二女王麗嘉（Irisa）今日（15日）出席手袋品牌活動。作為名模Janet的女兒，Irisa原來在買手袋或者時裝配件方面卻很節制，「我自己比較少買，因為媽咪同家姐都好多嘢，所以我會拎佢哋啲嘢嚟用。如果見到真係好鍾意嘅，我都會買。」

Irisa今日（15日）出席手袋品牌活動。（梁碧玲攝）

Irisa同家姐王曼喜（Kayla）作風大膽，早前在IG上載超性感的照片，爸爸Michael接受傳媒訪問時曾講過情況越來越嚴重，有朋友問他相中人是否他女兒時，他感到尷尬，談及此事時，Irisa表示：「咁佢做爹哋，一定會有少少（尷尬）嘅，不過佢自己都冇同我講話叫我唔好再post，所以冇乜所謂啦。（但你會唔會以後盡量少啲post太性感嘅相？）都唔會！如果我想post我都會照post。」

早前Irisa剛剛過了她的24歲生日，她指生日都是和家人吃飯慶祝，笑指自己「唔係好鍾意慶祝生日啦，越嚟越老」。（梁碧玲攝）

被問到Irisa平時的衣著會否都習慣了性感一點，她笑言是因為夏天天氣太熱，不過她補充：「其實我依家已經嘗試保守少少。」Irisa有model身形，不止有fit爆線條，更有5呎11吋的模特兒身高，令人非常羨慕，但原來她平時都沒有特別狂做運動去操fit自己，主要會做Pilates，「我又唔係做好多運動嘅，食嘢緊要啲，唔好食太多。（你會唔會好刻意控制飲食？）我想食嘅都會食，可能係天生係咁。」擁有「最強基因」，大家真的恨唔到咁多了！