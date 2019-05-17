迪麗熱巴加盟《極限挑戰》成唯一女將冇福利　仲要被洗去執垃圾？

迪麗熱巴是內地發展如日中天的實力小花，《三生三世》等影視作品出現在大眾眼前，並取得了不菲的成績。然後也參加了《奔跑吧，兄弟》這檔熱度十足的綜藝，收穫一大批Fans。 今年另一檔熱爆的綜藝非《極限挑戰》莫屬，有黃磊、王迅、羅志祥以及張藝興等老隊員班底撐場，還新加入了由岳雲鵬和雷佳音組成的「二鍋頭」組合，最重要的是這部「和尚綜藝」竟新加入了一位美貌與智慧兼具的迪麗熱巴。看這數一數二的頂級搭配，收視一定不會差。

迪麗熱巴加盟《極限挑戰》成團中唯一女將（東方衛視）

不過還是有忠粉會說「極挑男人幫」缺一不可，可是天下沒有不散的筵席，總是炒冷飯肯定也會有人批評，注入新鮮血液一定會翻出新的火花。還有人質疑女生參加這部對智力與體力要求極高的綜藝，會破壞節目的公平性，因為女生總是會被放水的。可是迪麗熱巴在第一期的表現真的是十分搶眼。一入場，她就火速融入環境，四處觀察，還發現了休息室的陷阱。之後搶交通工具時，熱巴更是積極參與沒有任何羞澀，還樂天派地滿足一切現狀，沒有絲毫抱怨。

而本期節目的宗旨是為了宣傳垃圾分類的重要性，所以他們要身體力行地去淤泥裡撿垃圾。就連羅志祥都在乎形象的哇哇亂叫，熱巴直接戴上手套去各個角落裡撿垃圾，變身「怪力少女」。連鞋子入水都顧不上了，一路拖着廿多斤的垃圾袋子。不怕苦不怕髒的熱巴也是給公眾做出好榜樣！同時也向大眾宣傳愛護環境的重要性。

迪麗熱巴跟小豬羅志祥化身「羅麗組合」接受垃圾挑戰逐格睇！邊個先係累街坊？▼

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另外，迪麗熱巴同時在《創造營2019》中擔任發起人，為人低調易親近。迪麗熱巴在節目中很嚴厲，卻又不失可愛與貼心。有個人給她畫了畫，別的導師都說畫胖了，熱巴更貼心地打圓場說：「沒關係，他只是正好畫到自己圓滾滾的時候了。」還有一個觀眾特別緊張，竟然緊張到出汗。熱巴就一直在說：「別緊張，我們給你一個溫柔的微笑吧。」雖然笑完後對方更緊張了。縱然這樣溫柔可人的迪麗熱巴總是面臨着眾多非議，可是總會有人懂得她的好。

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