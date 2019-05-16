【勝利醜聞】獲釋不足一日赴體育館練柔道　入伍日期延至下月25日

韓國首爾中央地方法院14日駁回男團BIGBANG前成員勝利和劉仁錫的拘捕令申請，認為案情仍存在爭議，亦難以肯定勝利和劉仁錫會毀滅證據，兩人其後當庭釋放。韓國民眾對法院決定憤憤不平，到青瓦台國民請願留言板，要求解除駁回申請的審判官申宗烈職務。至於勝利當庭獲釋後，被韓國記者拍下到體育館的照片，神情輕鬆。

韓國首爾中央地方法院日前駁回勝利的拘捕令申請，勝利當晚獲釋。（視覺中國）

勝利被韓國傳媒拍到現身體育館的照片。（Asia Today）

勝利離開體育館相片

勝利向來有練習柔道，去年化名「Richard Lee」參與日本柔道比賽，在5名參賽者中位列第3名。勝利14日晚上10時50分從拘留所獲釋後，昨日（15日）10時30分前往首爾一間體育館練習柔道。或許法院駁回拘捕令，雖然勝利沒有展露笑容，但未受官非困擾，神色輕鬆。

勝利練習柔道，神情輕鬆。（Asia Today）

勝利向來是柔道發燒友。（Instagram：seungriseyo）

勝利曾化名「Richard Lee」參與日本柔道比賽，並奪得銀牌和銅牌。（Instagram：seungriseyo）

另外，首爾地方警察廳昨日明言，會尊重法院決定，亦很難再次申請拘捕令，對兩人的調查已接近尾聲。韓國兵務廳今日（16日）亦透露，勝利的入伍日期推遲至6月25日，若勝利如期履行軍事義務，有關勝利的調查將會移交至軍隊檢察院和軍事法庭。

韓國兵務廳透露，勝利的入伍日期推遲至6月25日。（視覺中國）

勝利14日獲釋新聞圖