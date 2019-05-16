謝安琪與麥浚龍合唱新歌《廢話》難度太高 ：未有打算現場演繹！

麥浚龍（Juno）和謝安琪（Kay）近年雙劍合璧，除了推出多首炙手可熱的合唱歌之外，最近更首度以歌曲MV形式拍攝麥當勞電視廣告。Juno今日（16日）與Kay出席活動時透露，《廢話》這首歌收藏了足足4年有多，直到McCafe正值20週年邀請他拍廣告，他才決定將這首歌解封，用音樂分享喜悅。

麥浚龍（Juno）和謝安琪（Kay）今日（16日）出席McCafe宣傳活動。（葉志明攝）

《廢話》其實是延續Juno和Kay多首合唱歌中的男女主角，董折和浦銘心的愛情故事。這首歌曲講述他們在結婚週年之後，繼而在生活上遇到的摩擦與一連串的婚姻問題。歌曲最特別之處在於，Juno和Kay需要很有默契地每人很有節奏地交替唱出「恨你 憎你 粗 野 蠻 橫 毒 潑 囂 狂，啼 鳴 吠 叫 嚎 嘯 嗌 只聽到聲浪，毒舌 黑心 酸 澀 辣 嗆，亂 嘈 雜急 聲線撞，罵 咒 吼 轟 評 彈 只為了講」這段歌詞。

Juno透露廣告中的舞蹈場面拍了120 take。（葉志明攝）

Kay直言初時都覺得很懊惱不知如何演繹，不過最後亦順利克服：「其實收到份歌詞之前我已經聽過首歌嘅demo，所以對於歌詞係一人一粒字呢個方式我已經有心理準備。而且一人唱一粒字有種好特別嘅張力，啲字用得好精準，真係好特別、好不一樣。」Juno形容這首歌是合唱歌中的一大突破：「呢首係我足足收藏咗4年嘅歌，因為無論係嗰個曲風、格式，一人一粒字嘅唱歌方法，都係我對合唱歌嘅新挑戰。」被問到如果要現場演繹這首歌會否很困難，Juno坦言：「係難㗎呢首！節奏上嘅默契真係好緊要。」Kay笑言：「我哋暫時未有呢個打算要演繹呢首歌！」Juno則願意接受挑戰：「都唔係話唔可能嘅，會好有趣！」

Kay覺得新歌的風格與以往合唱歌很不同，亦未有心理準備現場演繹。（葉志明攝）

今次的廣告由構思、執導到拍攝都由Juno一手包辦，將歌曲與電視廣告融為一體並不常見，他笑言希望能夠跳出傳統的廣告框架，亦感謝製作團隊給他很大的自由度，亦透露3分鐘的廣告片段只是一個預告片：「剪接嘅時候我提出想以一個電影預告片咁呈現，《廢話》真正嘅MV差唔多有20分鐘咁長。」不論是歌曲、MV、甚至微電影，二人都經已合作過，Juno之後再次執導電影會邀請Kay拍攝嗎？「咁就要睇阿Kay喇，咁就要睇大家喇，我覺得咩可能性都有嘅！」