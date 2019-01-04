【十大中文金曲】謝安琪預告今年開演唱會：一定唔會撞華哥個期！

謝安琪（Kay）昨晚（3日）於香港電台舉辨的《第41屆十大中文金曲 「用心．聽」音樂會》中奪得「最優秀流行女歌手大獎」，她稱是首次得到這個獎項，當然少不了答謝好拍檔Juno（麥浚龍）：「今年（2018年）同Juno嘅合作，有幾多新嘗試嘅，無論喺形象上定係拍攝MV其實都經歷好多嘢，有好多嘢都挑戰到我自己嘅性格，所以得到大家支持同獎項其實真係好開心好幸福。」

【十大中文金曲】張敬軒謝安琪奪「最優秀歌手」 稱霸三大頒獎禮

Kay除了拎獎外，在音樂會上亦唱了多首唱答謝樂迷。（梁碧玲攝）

被問到會否覺得Juno很旺自己，Kay則反問：「會唔會係我旺佢呢，哈哈！我哋嘅合作係幾有火花，同埋我哋都建立咗好多默契，無論溝通定係我哋實際上工作過程其實好多時都好順利，嚟緊2019年我哋都幾忙，希望呢個順利同默契可以愈來愈好！」

Kay今年推出多首炙手可熱的作品，問何時計劃再入紙紅館開演唱會？「Juno已經同大家講咗，我2019年有做紅館嘅計劃，但都未公布得住，會喺2019年近尾啲嘅部份，但係一定唔會撞倒華哥（劉德華）個期嘅！」

過去一年可說是Kay的豐收之年，在各大頒獎禮上掃獎，希望2019年能夠繼續做好音樂給樂迷！（梁碧玲攝）