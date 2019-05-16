Super Junior圭賢退伍8日即傳緋聞　利特留言贈興：直接公開吧

Super Junior成員圭賢於本月7日正式退伍，以最後一位完成兵役的成員歸隊，距離組合重啟完整體活動又近了一步。不過就在圭賢退伍未夠10天，就有人爆出他Solo曲《Time With You》MV中出現的女生身份，竟然是正印女友，就連隊長利特都叫圭賢直接公開戀情？

圭賢將於本月20日推出退伍後的首張個人單曲《The Day We Meet Again》，以作為送給粉絲的第一份禮物。日前官方首先公開先行曲《Time With You》MV，竟傳出找來女朋友擔任女主角的消息。緋聞傳出後，圭賢本人相當慌張，立即在IG上傳長文澄清事件。圭賢文中講到：「影片中的女生是拍攝MV的模特兒，拍攝時，我甚至沒有與她見到面，我已經很久沒有談戀愛了…」更自嘲自己十分孤獨，如何談戀愛也忘記了。最後愛錫圭賢的粉絲更拜託大家，把長文翻譯成不同國家的語言，希望能夠消除海外粉絲的誤會。

得悉緋聞傳出後，圭賢立即上網澄清，更笑自己是孤獨的單身狗。（IG/@gyuram88截圖）

利特大膽留言叫圭賢直接公開戀情！（IG/@gyuram88截圖）

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雖然圭賢立即發文澄清緋聞，但沒想到隊長利特和東方神起昌珉竟留言，大膽當粉絲面戲弄圭賢。利特首先留言說「直接公開吧」，成為這段緋聞的神助攻，期後東方神起昌珉又留言「果然是人氣精」，盡顯家人般的好感情。沒想到圭賢退伍短短8日就傳緋聞，消息固然令粉絲震驚。不過幸好圭賢非常識做，隨即澄清事件，讓粉絲放下心頭大石。見到圭賢咁錫粉絲，大家必定要支持偶像用心準備的第一份回歸禮物。

《Time With You》MV中出現的女生，被指是圭賢的正印女友。（影片截圖）