【理科太太】道出畢業生三盲點擊中人心　網民：說得太好！

夏季是鳳凰花開的季節，同時亦意味著是畢業季的來臨，不少莘莘學子即將要踏入社會面對人生另一挑戰。而身為過來人、有台灣「最強Youtube」之稱的理科太太，就在其社交網站寫下一段說話，送給一眾畢業生，列出其中三點論點非常中肯，獲得大家一致性認同。

理科太太上貼其畢業照。（instagram@liketaitai圖片）

理科太太指出大多數人畢業之後是不會同初戀結婚，不會一創業就成功，甚至於會同好朋友漸行漸遠，這三個要點似乎引起許多人共嗚。不少網友指出的確出了社會之後，因為所見所聞環境造成等因素影響，慢慢就會同初戀漸行漸遠，曾講過一切的諾言都只是「說說而已」，最終走向分手之路。而校園中所謂的好朋友，其實好多在畢業之後都因為工作環境不同都變得疏遠。至於創業方面，在未出社會之前將創業想得如何美好如何成功，但一旦面對社會之後其實好多東西是在校期間根本沒有想過或接觸過的，所以大部分人是難以首次創業就會成功。

理科太太同先生回台創業賺取可觀收入。（理科太太Facebook圖片）

雖然這三個論點非常中肯，同時亦令人覺得畢業是一件非常可怕的事，但她最後一段說話則給予非常大的鼓勵性：「但你終究會找到愛人，摸索到自己的職志，留下幾個知心好友，只要你繼續努力的生活。」簡簡單單39個字為許多畢業生打下了一支強心針。假如要對畢業生總結一句說話，理科太太則認為：「不要想太多，做就對了！」意味著叫年輕人大膽向前衝，皆因年輕就是本錢。

畢業於美國哥倫比亞大學的理科太太，自畢業後其實體驗了不少社會人生，在美國創業經營不順幾乎面臨倒閉破產危機，後來她將僅剩的資金全部投入，在自己臉上進行實驗，約5分鐘的影片採取病毒式行銷，引起廣大迴響，為她創下1年2千多萬港元營業額，然後理科太太把生意賣掉。成為母親之後，她拍攝短片引起共嗚使她賺下可觀的收入。理科太太從失敗中學習危機處理，再咸魚翻生的經歷，印證了她對畢業生所講的說話。

理科太太畢業於哥倫比亞大學。（instagram@liketaitai圖片）