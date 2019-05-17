馮盈盈重提媽咪心臟病發入院超自責　爆喊感激男友愛屋及烏

馮盈盈選美時已公開承認有個醫生男友Martin（寶寶），即使近年備受力捧，二人的感情仍未被影響，她更經常將寶寶掛在口邊，相當恩愛！早前，馮盈盈接受《明周》〉訪問時提到寶寶對自己的付出，她更忍不住感動流淚！

馮盈盈在訪問中自責地講到去年媽媽突然心臟病發入了醫院，由於她正在錄《美女廚房》，到小休時間先得閒玩電話，才發現細佬同寶寶嘅miss call：「原來細佬同媽咪出去食飯途中心臟病發入了醫院，更入了深切治療部，可能有血管栓塞，需要通波仔。」感到十分徬徨的盈盈，唯有打畀寶寶，原來他已經出發去睇住我家人。盈盈感動稱：嗰一刻我好內疚......寶寶除咗平時照顧我之外，連我屋企發生事，都是由佢嚟照顧及安頓，好彩身邊有佢。」

突然收到媽咪入院消息，但馮盈盈仍強忍淚水繼續工作！（符祥定攝）

馮盈盈在《萬千星輝頒獎典禮2018》中先後奪得「飛躍進步女藝員」以及與拍檔麥明詩、陸浩明憑《#後生仔傾吓偈》奪「最佳節目主持」，獲兩獎成為大贏家之一。（梁碧玲攝）

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寶寶不單止讀傳統名校喇沙書院，更是2005年會考十優狀元，現職瑪麗醫院醫生。他EQ亦相當高，就算馮盈盈遇上工作有壓力發脾氣，都甘願做她的出氣袋，難怪寶寶早前以個人名義置業，馮盈盈為了打造二人未來的家，更瞞着家人出錢幫手付首期!對此，馮盈盈則表示雖然身邊好多朋友都經常嚇她，稱後生男醫生身邊必有好多女傾慕者，但因為大家三年經歷很多階段，故對男友十分有信心。層樓盈盈雖然有份付首期，但卻全屬男友名下，盈盈亦自覺此行為比較大膽，盈盈稱：「況且我仲先斬後奏......完全無勇氣跟媽咪說層樓冇我個名……反正我又不是畀晒全部，只是一部份，始終香港買樓真係好貴，即使比較高收入人士，首次置業都好困難，作為女朋友都希望可以幫吓忙。」其實馮盈盈的媽媽早已經視寶寶是女婿，看來目前只欠盈盈一句「Yes！」。

二人相當登對！（IG圖片/@crystalfyy）

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