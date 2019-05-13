出發《荷蘭好玩》前相機失竊　馮盈盈哭訴：部相機對我好有意義

出發去拍攝《荷蘭好玩》之前，馮盈盈就遭人偷去了相機。（馮盈盈IG圖片）

《#後生仔傾下偈》兩位主持馮盈盈（FYY）與麥明詩，今日（5月13日）就會出發到荷蘭首都阿姆斯特丹參與拍攝新節目《荷蘭好玩》。不過出發前，就有不幸事件降臨到FYY身上，更令她在IG上向網友哭訴。她接受《香港01》訪問時，就向記者道出事件始末。「我哋星期一6點半就會出發，點知我部相機就俾人偷咗，嗚嗚嗚，第一次去歐洲都冇得影靚相。每次旅行我都一定會帶埋佢去，每次有咩Events、台慶、頒獎典禮呢啲大型活動，部機真係跟我去晒所有地方。」

幸好同行的麥明詩表示會馮盈盈影靚相。（馮盈盈IG圖片）

她講述「相機被偷案」經過：「我尋日（5月11日）揸車去一個大型商場停車場，泊低架車上去買嘢食飯。返嚟之後就發現車上面漏低嘅相機袋喺度，但係入面嘅相機同鏡頭就不翼而飛咗。我明明記得落車之後係有鎖車，仲要鎖咗好幾次嚟確保架車鎖好先走。之後麻煩商場保安睇返閉路電視，先知喺我離開咗5分鐘內，就有第2個男人上車，然後我啲嘢就唔見咗啦。」

馮盈盈表示這張暫時在IG上獲得最多Like數，近4萬Like的照片，也出自該款相機。（馮盈盈IG圖片）

據了解，該部相機為Sony牌子的專業型號相機。她表示相機在2年買入，加上鏡頭價錢超過2萬元。不過，相機本身價值都是其次，原來這部相機對於她來說還十分有紀念價值。「最緊要係相機對我嘅意義，其實我而家所有社交平台Post嘅靚相，都係呢部相機出品，部相機都跟咗我2年幾㗎啦，係寶寶（馮盈盈對現任男友的暱稱）送畀我嘅禮物。呢份禮物都好特別㗎，因此佢講過佢好憎幫女仔影相，喺識我之前都唔會幫女朋友影相，更唔好講特登買新專業相機嚟幫佢哋影。但係佢見到我有呢個需要，又好想幫我留低啲倩影，所以佢說打破咗自己『唔幫女仔影相』嘅原則，主動買部相機畀我，同埋做我以後嘅御用攝影師。」

馮盈盈說：「寶寶第一次就揀呢款，只係想我做嘢影相靚。」偷相機的賊人實在可惡。（馮盈盈IG圖片）

馮盈盈表示，今次相機失竊，除了失去了甚有紀念價值的相機外，還損失了一些相機中照片。「不幸中之大幸，就係幾日之前就已經換咗張新記憶卡，所以而家唔見咗嘅都只係呢兩日工作花絮嘅相，同埋我都有Backup，又或者有乜其他相會外洩，呢啲情況都唔會發生。」她更說，因為看得出賊人是慣犯，所以並不會因為賊人交還相機而不追究。「唔會話還返部相機畀我就唔追究。」

馮盈盈笑說，希望有相機品牌Sponsor新相機。（馮盈盈IG圖片）