將夥拍麥明詩拍《荷蘭好玩》　性博士馮盈盈：可能去紅燈區見識下

今日（18日）為香港國際影視展的第一天，TVB亦舉行了戲劇發布會，公布接下來的十部皇牌重點劇，並請來各劇的主演們，陣容頂盛，現場星光熠熠。馮盈盈在十套皇牌重點劇中，有份演出的劇佔有三席，分別是《解決師》、《白色強人》及《極道怪咖》，可說是演技界炙手可熱的新星。

馮盈盈又做綜藝節目主持、又忙於拍劇，甚受公司重用。（葉詩攝）

馮盈盈對於接拍如此多重頭劇表示：「覺得自己係幸運嘅，咁好彩能夠參與大製作，即使喺裡面只係小角色，無論有幾多戲份我都會全力以赴，做到最好。咁好幸運喺啲劇裡面角色性格都唔同，希望會畀到新鮮感觀眾，唔會覺得馮盈盈係一式一樣。」

馮盈盈說參與不同劇集拍攝，髮型、體重都不同，完全不怕出鏡太多觀眾會看厭。（葉詩攝）

說到將會與麥明詩到荷蘭拍攝《荷蘭好玩》，馮盈盈雀躍地表示：「我未做過旅遊節目，第一個！仲要係我成世人流流長第一次衝出亞洲。」真的還未踏足過歐洲？馮盈盈說：「我比較早熟，所以怕搭長途機，驚瞓唔著辛苦。開始工作就好難度到長嘅假期，所以通常都係去啲短Trip。」

馮盈盈說將在五月出發，大家可以留言告知，想她們去什麼地方。（葉詩攝

馮盈盈又預告《荷蘭好玩》的內容：「我哋個節目好特別嘅，決定以多角度去探索。我哋會由貴嘅入手、平嘅入手、貼地嘅入手、爆嘅激嘅入手，咩角度都睇匀晒。」荷蘭文化比較開放？「例如有紅燈區，知道大家都聽慣聽熟，睇下有冇機會，我哋可能會去嗰到見識下，同埋嗰到啲博物館又係專探討啲禁忌啲嘅文化，可能都會帶大家去參觀。」