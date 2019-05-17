【琪喵對話】傅穎自爆北上遇潛規則　警告對方：你手不要放這兒

8年前傅穎（Theresa）離開香港北上發展，成為「北漂」一份子的她帶着從零開始的想法重新出發，可是內地藝人多如牛毛，想突圍而出闖出名堂亦絕非易事。不過經過幾年的累積之後，傅穎在內地亦小有名聲，出單曲又拍電視劇，大家慢慢記得這一位來自香港的女明星。

不過在北上發展的初期她的確經歷了不少辛酸，最近她接受內地作家陸琪網上節目《琪喵對話》的訪問，自爆北上發展曾遭遇潛規則，被老闆摸手摸腳在所難免，又道出患抑鬱症期間想死的想法，同時亦分享自己過去的感情，言語中似乎暗指前男友羅仲謙花心，不禁令人覺得她一路走來的確過得不易。

傅穎接受內地作家陸琪網上節目《琪喵對話》的訪問。（《琪喵對話》截圖）

被迫飲酒Theresa當場離開

不少人都認為藝人是一種「社交行業」，對於這一點Theresa亦非常認同，正因為如此所以她剛赴北京發展的時候，就有不少朋友鼓勵她出席多一些飯局多認識人，所以當時她幾乎都早午晚出去應酬：「所以那個時候我經常出去吃飯的，午飯下午茶晚餐夜宵各種所謂的飯局。」當中這一些飯局存在着所謂的潛規則一說，她就自爆其中遇過的例子：「『如果你想我簽你什麼的，你就…』可能他沒有說出口，但他下一步可能就是想要抱你。」而她亦非常明白自己是一位非常有底綫的人，絕不會為了「紅」而妥協，所以被問到當時有沒有出手打對方？Theresa則表示不會：「如果在我能走的了的情況下，我是不會動手的。大家或多或少都是這個圈子裡的人，你可以的話當然就是留給對方一些台階下。可能說『你手不要放在這兒，你這樣的話會亂倫的，我們是兄妹不能這樣子。』」望對方懂得彼此尊重，如果對方一直堅持她就會變臉。

回想起曾經不斷日跑夜跑的飯局，最令她特別有記憶一次的是對方給臉色她看，皆因她當時堅拒飲酒，卻引來對方不滿而大發脾氣：「有一次有一個人發脾氣說『我讓你喝你怎麼不喝呢』然後在桌上摔東西。」對方的行為嚇死Theresa，當時她就立即離開這一場飯局。

傅穎曾一日去四個飯局。（《琪喵對話》截圖）

患抑鬱症想死

多年以來她一直受是非纏身，最終不幸地患上抑鬱症，回想起這一段日子，她曾經想過以死來解決：「我去公眾場合我會很害怕，然後我會莫名其妙在哭，我說實話是有想死的感覺，我要去跳蹦極（笨豬跳）人家都還沒推我，我就自己跳下去了，我不害怕，跳下去的過程我也很享受，跳完以後好了一些。」得到解放令她慢慢走出困境。

在患抑鬱症的期間，她曾經想尋死。（《琪喵對話》截圖）

不經意做了「小三」

Theresa除了演藝事業受到大家關注之外，她的感情世界都是眾人討論的話題。最讓人印象深刻的是當年同羅仲謙的一段情，在訪問中雖然她沒有指名道姓，不過言語中卻似乎暗指前男友花心：「有一個男朋友我是覺得很完美的，直到我跟他拍拖一年之後，我才知道自己是第三者，原來他有一個拍拖五年的女朋友我都不知道。」又指出因為自己天真先相信對方：「他每天都跟我說要去健身，就跟我家距離一個多小時的車程，我說為什麼要到這麼遠的地方健身，他說因為『我在那邊辦了卡，而且我有情懷』，每天去那邊就是女朋友打電話。更扯的是，我後來就心軟了跟他復合，半年之後我又發現了有別的女孩，但是原來這個女的也一直沒有分開，他跟這個女生說跟我已經分手了，他也跟我說他跟她已經分了。」翻睇報道Theresa曾爆出羅仲謙腳踏四船，而且二人戀愛一年半來復合又分手，同她所講的幾乎不謀而合。

Theresa講到的復合一事，疑似暗示是前男友羅仲謙。（傅穎﹑羅仲謙微博圖片）

從零開始並不困難

經歷過失戀之後Theresa認為是一件好事令自己成長，亦明白到男人所說的說話不可置信：「我的失戀我覺得對我來說是非常好的一課，原來男生很多話背後的意思跟他說出來的是不一樣的。」

雖然Theresa目前在內地並非大紅大紫，不過她非常享受這一路走來靠著自己努力而有所成：「對我來說從零開始並不困難，現在是每部戲的片酬都在漲，還可以去做別的投資，一步一步走向我想要的生活，也算是一種成功。」

Theresa在內地有今日成就，全靠自己努力。（傅穎微博圖片）