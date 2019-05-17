52歲鞏俐情路兜轉終覓得真愛　與71歲電音教父再婚　

現年53歲的國際影后鞏俐，近日爆出已與拍拖3年的71歲法國電子音樂大師Jean-Michel Jarre結婚。近日鞏俐現身康城影展，於法國時間5月15日晚，她還前往機場甜蜜接機丈夫Jean-Michel Jarre，二人大方地向鏡頭揮手，下車時更十指緊扣。有官方媒體證實二人已經結為夫婦。

鞏俐日前在康城機場接機丈夫Jean-Michel Jarre。（視覺中國）

有丈夫在旁的鞏俐，看起來年輕了許多，有愛情滋養的女人，果然最美。她穿上一條白色希臘女神長裙，配襯一雙羅馬涼鞋，蓄上all back 馬尾，清新的女神風範，比她早兩天走紅地氈更美。

穿上一襲白色女神長裙的鞏俐，看起來非常清新年輕。（視覺中國）

鞏俐經歷過與張藝謀一段轟烈的戀愛，對方才華洋溢，卻不願意給她一紙婚書作為一個傳統的女人，鞏俐忍痛分手；分手後邂逅煙草大王黃和祥，在她失意之時，給她一段婚姻。但作為商人的黃和祥，未必能與鞏俐有共同語言，二人未能走到最後，離婚收場；鞏俐離婚後與比自己少13歲的外藉攝影師Chang 熱戀。她終究還是愛有才之人。

Jean-Michel Jarre 是世界知名音樂家，非常有才華。（視覺中國）

Jean-Michel Jarre是世界知名的演奏家，電子音樂的先鋒教父，首個在天安門表演的電子音樂家。他舉行的音樂會現場觀眾眾多，曾三次破健力氏世界紀錄，有一顆以他的名字命名的小行星，編號4422，以表揚他對音樂的貢獻。

在情路上兜兜轉轉，鞏俐終於情定比自己年長18歲的音樂人，一個有才華，又能給予她婚姻的男人。丈夫也是一個在情路上尋尋覓覓的人，有過3段婚姻。有人說，這是最美好的一段婚姻。雖然已到了遲暮之齡，但經歷過幾段錯的關係，會愈來愈了解，自己最想要什麼樣的愛情和婚姻。鞏俐看丈夫的眼神，像一個正在熱戀的小女生。