泫雅參與校慶表演險走光　臨危不亂繼續跳舞獲讚專業

韓國性感女神泫雅今年與PSY的公司P NATION簽約後，再次在演藝界活躍起來，不單頻頻出席公開活動，參與各大公演外，亦時常與她的男友，男團PENTAGON前成員E'Dawn曬恩愛。最近，泫雅亦有參演大學校慶活動，其火辣身材再度引起大眾關注。

近日韓國各大學院舉行校慶活動，泫雅亦獲邀出席，當時其小背心衣擺已被綁成蝴蝶結。（Instagram：@hyunah_aa）

泫雅近日出席位於大邱的啟明大學校慶，當日她穿上青黃色小背心，其衣擺相當飄逸，所以泫雅登場時特意綁起上小背心的衣擺，連續表演多首歌曲，包括《Lip & Hip》、《BABE》、《RED》等，不過泫雅在表演《How's this?》時，小背心的衣擺鬆脫，泫雅跳舞時不慎撩起衣擺露出胸部，幸好未有走光，泫雅亦不慌不忙撫平衣擺繼續演出，專業精神可見一斑。

從演出片段所見，泫雅小背心的蝴蝶結已經鬆開，因而險告走光。（YouTube截圖）

泫雅表演過程逐格睇

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事後，泫雅在Instargram分享多張活動相片，可見泫雅心情未受影響，而今次事件亦令她登上韓國網站Naver熱門搜尋榜。雖然有韓國網民譏諷泫雅走暴露概念，但有人隨即反駁：「事實上不應認可她很專業嗎？討厭稱讚別人，只說些奇怪的話」，可見網民對泫雅臨危不亂相當佩服。

泫雅登上韓國網站Naver熱門搜尋榜，僅次於爆出戀情的女主播趙恩靜和蘇志燮。（Naver截圖）

雖然有網民指泫雅有暴露傾向，但有人力撐泫雅夠專業：「事實上不應認可她很專業嗎？討厭稱讚別人，只說些奇怪的話」。（Naver截圖）