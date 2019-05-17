【鄭恩地香港記者會】戲稱不被Apink隊友關心 同粉絲食飯要AA制

鄭恩地今日現身演唱會記招。（葉志明攝）

韓國女團Apink成員鄭恩地明天（18/5）起舉行一連兩場香港演唱會，今日（17/5）鄭恩地現身觀塘APM商場舉行的演唱會記招，率先與一眾Panda（Apink粉絲）見面，吸引大批粉絲到場圍觀。鄭欣地坦言在現場聽到熱烈的歡呼聲，不只感到驚喜，亦令她充滿力量。因此，鄭恩地特意走近粉絲席，與Panda們大合照。

見到今次演唱會反應熱烈，鄭恩地也特別感謝粉絲支持。（葉志明攝）

提到香港演唱會原定只開一場，因反應熱列，門票火速售罄而宣布加場，鄭欣地就借此機會感謝Panda的支持，為了報答一眾粉絲，她將會用心準備演出。雖然今次鄭恩地未能為香港粉絲帶來廣東歌，她承諾下次來港時，必定會為香港Panda準備廣東歌。鄭恩地又透露演唱會將獻唱歌曲《怎麼樣》的普通話版《那裡怎麼樣》，以及會為Panda帶來精彩的演出。

鄭恩地慨嘆香港演唱會未能準備廣東歌。（葉志明攝）

今次是鄭恩地首次以個人身分來港，她直言沒有Apink成員在身邊，自己要獨力負責所有表演，難免會感到緊張，問到Apink成員如何支持自己，鄭恩地竟說：「事實上成員們不是非常關心我」弄得粉絲當場捧腹大笑。鄭恩地接着解釋，Apink成員工作較繁忙，所以較少為她加油打氣，不過來港之前，Apink成員特意飯聚，隊長初瓏亦有出言鼓勵，令她感受到整完對他的愛和支持。

今次是鄭恩地首度以個人身份來港演出，心情難免緊張。（葉志明攝）

此外，鄭恩地亦表示最愛的香港美食是點心，皆因她認為香港的點心相當煙靭 令她回味無窮。鄭恩地又渴望能抽空一邊用膳，一邊欣賞維港夜景，有粉絲盼能與偶像一同用餐，鄭恩地笑言：「我們可以一起吃飯，但是我們要分開付款喔！」盡顯鄭恩地搞笑抵死本色。