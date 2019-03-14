金請夏、Apink鄭恩地宣布開騷　兩大實力Solo女歌手緊接來港

繼三月超過10組韓國藝人來港後，兩位韓國女歌手金請夏和Apink鄭恩地，亦宣布將於4、5月緊接來香港，分別舉行首個粉絲見面會及演唱會。兩人首次以個人身份，親自來香港見粉絲，相信大家都非常期待。

限定組合I.O.I出身的金請夏將率先於4月20日，假九龍灣國際展貿中心Rotunda3，舉行首個人粉絲見面會《2019 CHUNG HA FAN MEETING IN HONG KONG》。金請夏又被稱為「韓國新一代Solo女王」，年輕輕輕的她有着高水準的唱歌實力，主打歌《Gotta Go》和《Roller Coaster》等，不論海內外都大受歡迎。雖然金請夏曾來港出席《MAMA》頒獎禮，但這是她首次在香港舉行見面會。想親眼欣賞偶像，又想發掘金請夏私下可愛的一面，粉絲更加要把握機會撲飛。

金請夏出道短短未夠兩年，音樂成績優異，今年更終於來到香港開見面會。

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除了金請夏外，Apink主唱鄭恩地亦將於5月18日，假旺角麥花臣場館舉行首個香港個人演唱會《Jeong Eunji 1st Hong Kong Concert [HyeHwa]》。多次隨Apink來港的鄭恩地，上年在韓國和日本舉行個人演唱會，獲大量粉絲入場支持。今年她終於來到香港，親自用音樂感動粉絲。非常愛錫香港粉絲的鄭恩地，更特別準備參觀綵排環節，爭取與粉絲近距離接觸的時間。香港粉絲如想親耳一聽鄭恩地實力的唱功，以及動人的歌聲，必定要入場支持偶像。

Apink主唱鄭恩地亦準備好，於5月18日與香港粉絲見面。