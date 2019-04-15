Apink恩地出道8年激減14公斤　「一隻雞減肥法」加兩招瘦身去水腫

韓星減肥成功的例子多不勝數，不過減得健康最緊要。韓國人氣組合Apink中的主唱成員鄭恩地，出道初期不論臉型和身材算屬較圓潤，亦曾因此而受到不少惡評攻擊。繼恩地公開過的「一隻雞」減肥法後，她近日再公開自己獨有的瘦身運動，只需簡單三招就能搣走14公斤。

恩地成為練習生後，只花了短短兩個多月，便憑着天生的歌唱實力，以Apink一員出道。由於練習時間相對其他成員短，因此恩地未趕及瘦身就要出道。可是站在鏡頭前，就要面對觀眾殘酷的批評，同時亦激發恩地以健康的方法，逐漸由高峰的62公斤減到48公斤。節食也無法放棄肉食的她，尤其喜歡吃雞肉，因此曾在節目上公開一天只吃一雞的「一隻雞」減肥法，意外減重5公斤。可是恩地也提及過控制飲食外，運動也非常重要。近日她就首次公開三組瘦身運動，在家中亦能輕鬆完成。

出道初期的恩地，臉型和身材都屬於較圓潤。（網上圖片）

+ 7 + 6 + 5

第一招：深蹲

先將雙腳打開至與肩寬相近，雙膝蹲有助運動大腿後肌肉，保持重心在腳後踭就能減少發生意外的機會。每組蹲15次，做三組，恩地講到刷牙亦是做深蹲的好時間之一。

恩地講到隨時隨地也能做深蹲，包括早晚刷牙的時候。（影片截圖）

第二招：平板支撐

雙手握拳後，用手踭和腳尖支撐全個身體，深呼吸10次。除了單純的平板支撐外，恩地推薦配合「爬山式」和提腿的腿部運動，每組動作維持一分鐘，做三組，是一個有效地活動到腹部及臂部肌肉的全身運動。

恩地提醒女士做平板支撐時，要保持臂部水平。（影片截圖）

第三招：提腿動作

平躺後雙腿拼合並屈膝提起，其後保持雙腳伸直，提起至90度角。每組動作各做20次，一共做三組便能有效活動下腹和大腿肌肉。恩地分享提腿動作亦能在床或梳化上進行，在家中看電視時也能單邊提腿，同樣有運動的功效。

提腿看似簡單，可是像恩地一樣持之以恆才是最重要。（影片截圖）

最後恩地更分享三個解決水腫的好方法，她講到每當知道隔天有重要拍攝的話，都必須透過食療去水腫。她講到柑桔汁加水、美式咖啡和綠茶加砂糖，都是去水腫的好幫手，更提議參考的女士們，避免在搭長途車前飲用，睡前幾小時飲用的效果最佳！

恩地分享柑桔汁加水、美式咖啡和綠茶加砂糖是偶像的去水腫大法。（影片截圖）