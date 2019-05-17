肩頸線係減肥最易忽略嘅地方？ 只需5招練就倪妮Jennie嘅直角肩

夏天到來，相信不少女生都開始密密健身，期待見到馬甲線、小蠻腰、翹臀等，不過大家似乎忽略了一個重要的部位，就是肩頸線，這是體現體態的關鍵！

所謂的肩頸線，就是頸部、肩部、手臂三點一線，由脖子過渡到手臂的線條。

昨日（16日），電影《芳華》女主角、「馮女郎」鍾楚曦與內地演員關曉彤一齊行「亞洲影視周」的紅地氈，她身穿Reem Acra 2019秋冬成衣系列吊帶長裙，天鵝頸與一字鎖骨顯露無遺，左右兩肩呈現出一條直線，體態相當完美。

鍾楚曦與關曉彤一齊行紅地氈，她的肩頸線以及氣質引起網友熱議。（VCG）

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除了鍾楚曦，內地小花倪妮的肩頸線一直為人稱道，她雙肩平滑，鎖骨平展，頸部又細又長，由頸部到肩部的弧度很小，而肩部到手臂的線條近乎90度。

倪妮是大家公認的肩頸線完美的女星。（微博@倪妮V）

韓國女團BLACKPINK成員Lisa同Jennie的「直角肩」也相當突出，無論是off-shoulder上衣同禮服，亦或吊帶背心等都可以完美駕馭。

jennie的直角肩堪稱完美！（Instagram@ jennierubyjane）

另一位成員Lisa也是直角肩。（Instagram@lalalalisa_m）

在香港明星中，鄭秀文（Sammi）、吳雨霏（Kary）、舒淇等的肩頸線也非常好看，肩部到手臂的線條都近乎90度。

Sammi的肩頸線也非常流暢，而且兩肩平滑，線條緊實。（微博@鄭秀文Sammi）

點擊下圖睇其他女星的直角肩：

肩膀通常分為平肩同溜肩，平肩的肩頸線流暢，緊實的線條與好的體態，是提升氣質的利器，更是「行走的衣架」，能夠撐起件衫，凸顯氣場，而溜肩因肩頸線不夠平坦，整體會顯得有些拘謹。

如何判斷？

以頸肩連接處為起點，和肩膀的角度小於15度為平肩，大於20度則為溜肩。

不過，平肩一定要保持線條緊實，如果脂肪過多，或者體態不好，會導致整個人看起來很強壯。（google圖片）

最完美的肩頸線是脖子、肩膀、大臂分別呈現近90度，肩部的線條要圓潤對稱，不能刻板，而且大臂要緊緻，不能有太多脂肪，位於上背以及中背的表層肌肉即斜方肌不能太厚，肩背要夠舒展而不內含，這樣的線條才會流暢，所以對頸、肩、背、手臂的要求都很高。不過，如果天生沒有完美的肩頸線，也可以通過後天鍛煉完成。網絡上有不少練習的方法，大家可以找到適合自己的方法，以下就介紹一種。

點擊下圖教你如何練出肩頸線：