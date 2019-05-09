【日本綜藝】雙下巴元兇原來係枕頭？　理學療法師教你兩招改善

雙下巴一直是不少人困擾的一個問題，無論肥瘦，它都會存在。近日，「如何改善雙下巴」在網絡成為熱話，網友們紛紛上載消除雙下巴的視頻，而日本綜藝節目《林先生が驚く初耳学》（林老師不知道的事）中的方法引起很大迴響。

節目中，來自首都東京大學理學療法師竹井仁教授指出，選擇錯誤的枕頭有可能是造成雙下巴的元兇，關鍵在於筋膜。他解釋到：「柔軟的枕頭是造成雙下巴的原因，和硬枕頭相比，軟枕頭會令頭部陷得更深，這樣頸部的筋膜就會拉伸開，好似被拉伸過的橡筋，彈力會愈來愈弱。」

筋膜是指覆蓋在肌肉上的網狀薄膜，在柔軟的枕頭上，頭部下陷，向上仰倒，這樣的狀態睡一個月，便會使筋膜鬆弛，有變成雙下巴的隱患。（微博視頻截圖）

除了枕頭的軟硬度，高度也是重點。枕頭太高會導致下巴朝下，使呼吸道被壓迫，血液和淋巴循環惡化，造成水腫和下垂，也是產生雙下巴的誘因。但市面上的種類繁多，難以選擇，而竹井仁教授就教大家自製一個軟硬適中的「枕頭」。

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此外，竹井仁教授還指出另一個導致雙下巴的原因——拉伸頸部去頸紋的訓練，實際上這樣會產生反效果，將頸部越拉越鬆，使雙下巴更嚴重。

竹井仁教授指出拉伸頸部會使雙下巴更加嚴重。（微博視頻截圖）

網絡上有關消除雙下巴的方法有很多，說法不一，竹井仁教授也提供了一個方法，有觀眾連續做了兩個星期之後，效果顯著。

有觀眾依照竹井仁教授的方法練習兩個星期之後 ，雙下巴有明顯改善。（微博視頻截圖）

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雖然節目中女性觀眾實踐的成果不錯，但有不少網友都質疑「這樣做不會導致頸紋嗎」、「最近一直低頭，雙下巴愈來愈明顯了」、「上仰和低頭到底應該信哪個」等，都感到疑惑，但也有網友表示相信這個方法。

不過，每個人的情況不同，選擇適合自己的方法才是最重要。