【周遊關西】日本妹失戀點發洩？周奕瑋親試：好瘋狂！

由周奕瑋（Jarvis）主持的節目《周遊關西》熱播中，集集內容都不同主題，令觀眾眼前一亮！最新一集，Jarvis就繼續帶大家食盡大阪，玩盡京都！當中，最有趣一定要數掟碟體驗，因為京都人普遍生活優雅，想不到也有瘋狂一面。

Jarvis接受《香港01》訪問時，就稱：「其實原本嗰度係陶藝教室，京都人一向畀人印象都係彬彬有禮，好難會想像他們會攞啲杯杯碟碟去發洩。而且並唔係浪費，因為陶藝教室有好多學生做咗啲失敗嘅作品，例如唔小心裂咗，既然都當係垃圾處理，所以就被人發洩！」當中，Jarvis更透露私下問店主後發現大多數都是女性顧客光顧這個項目，他稱：「好多都係失戀嘅女仔，仲會帶埋前男朋友送畀佢哋嘅嘢一定掟！至於點解山長水遠都要嚟，一嚟日本要廢物處理，二嚟日本人好重視鄰居關係，唔好意思喺屋企掟，搞到好嘈。唔止京都人，連大阪同名古屋都有人特登嚟發洩。」

日本人發洩前都有理人感受！ （受訪者提供）

掟碟體驗 優雅京都人的瘋狂一面

店名：GALLERY 道半

地址：京都府京都市左京区下鴨前萩町13 木村ビル新館B1

電話：+81 75-702-1657

營業時間：10:00 ~ 20:00

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店名：京都一の傳本店

地址：京都府京都市中京区柳馬場通り錦上る十文字町435番地

電話：+81 75-254-4070

營業時間：賣店 10:00~18:00 餐廳 11:00~16:00(L.O 14:30)

定休日：星期三(遇假期照常營業、翌日休息)、12月31日~1月4日

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店名：京都着物レンタル夢館 ｜御池別邸

地址：京都府京都市中京区金吹町472-1

電話：+81 75-254-8920

營業時間：10:00 ~ 18:00

法式大阪燒、意式炒麵

店名：大阪粉Mon Bal DENNER

地址：大阪府大阪市中央区東心斎橋1-18-4 大友ビル 2F

電話：+81 50-5594-9178

營業時間：17:30~27:00 (星期日 17:30~25:00)

一次醬汁都唔使蘸的意大利創作串炸

店名：Cotoletteria PAPALE il gru

地址：大阪府大阪市中央区東心斎橋1-2-17

電話：+81 6-6241-0155

營業時間：11:00~15:00(L.O.14:00); 17:30~22:30(L.O.22:00) 星期日 17:30~21:00(L.O.20:30)

米芝蓮龍蝦湯汁章魚燒8款口味梗有一款你鍾意

店名：Takoyaki 玉屋 本店

地址：大阪府大阪市北区国分寺1-3-4

電話：+81 6-6358-0866

營業時間：11:30～24:00