【周遊關西】周奕瑋私心推介木津市場　教你最正食法歎海鮮丼

由日本達人周奕瑋（Jarvis）主持的TVB全新旅遊節目《周遊關西》自播出以來一直反應熱烈，每一集他都帶觀眾穿梭大街小巷，發掘隱世美食！在最新一集中，Jarvis為大家介紹大阪3大美食市場之一的木津卸売市場，他還有私人Tips教下觀眾，點樣先歎到地道美食！

Jarvis誠意推介大阪木津市場。（受訪者提供）

去日本想食海鮮，很多人都會想到築地，但其實大阪就有3個美食市場：黑門市場、木津市場和中之島漁港。木津市場（木津卸売市場）感覺比較地道，不少當地居民都在這裏採購食材、水果，場內還有數間僅得十餘個座位的家庭式食店。

不少當地居民都在木津市場採購食材。（受訪者提供）

每個月第2同最後一個星期六會舉行朝市，市民可以去試食、參加拍賣。（受訪者提供）

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而Jarvis極力推介的就是其中一間海鮮丼専門店：魚市食堂，位於木津市場的外圍，從大阪地下鐵大國町前往，步行約2-3分鐘即可抵達。店內海鮮食材都是每天早上從木津市場進貨，所以食材十分鮮美，重點是料多價格又實在！除了菜單上固定的搭配，還可以選最下方的Topping（加料），組合出心滿意足的個人丼，Jarvis接受《香港01》訪問時透露：「呢間CP值都幾高，可能平時大家忽略咗，但其實除咗啲圖之外，係可以加Topping，你去到又想食吞拿魚，又想食海膽，唔知點揀好，咁你可以叫個丼之後再加幾百円加嘢，可以自製再正啲嘅海鮮丼。」

又有海膽，又有魚籽，超級豐富！（受訪者提供）

店名：木津海鮮丼専門店 魚市食堂

地址：大阪府大阪市浪速区敷津東2-2-8

營業時間：早上6點~售罄

公休日：不定休

Menu已經有好多選擇。（受訪者提供）

另外一間Jarvis私心推介的就是吉列吞拿魚，平時食吞拿魚刺身就食得多，但炸吞拿魚未必人人試過：「好便，100円左右一塊，熱辣辣炸起，好好食。」

吉列吞拿魚又便又好食！（網上圖片）

店名：今津商店

地址：大阪府大阪市浪速区敷津東2-2-8

電話：06-6631-0159

營業時間：5:20—11:30

好大條吞拿魚！（網上圖片）

今集仲有幾間推介食店：

汁都要撈triple燒牛肉丼

店名：Camel Diner 美國村本店

地址：大阪府大阪市中央区西心斎橋1-6-25 マルセンサニーサイドビル 1F

電話：+81 6-6120-9622

營業時間：11:30~16:00(L.O.15:30); 17:30~23:00（L.O.22:30）

睇見都流口水！（受訪者提供）

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米料亭米專家炮製極品白飯

店名：米料亭 八代目儀兵衛

地址：京都府京都市東山区祇園町北側296

電話：+81 75-708-8173

營業時間：11:00～14:30; 18:00～21:00

見到Jarvis呢個樣就知好食！（受訪者提供）