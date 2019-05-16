【周遊關西】周奕瑋大推心齋橋「極濃雞白湯拉麵」：好味到起雞皮

日本對於香港人嚟講真係去極都唔厭！由周奕瑋（Javis）主持的TVB全新旅遊節目《周遊關西》播出後，精彩的行程令不少觀眾心癢癢想訂機票飛返轉。最新一集，Jarvis就介紹拉麵控必試創新拉麵和非一般關西住宿！
推介一：心齋橋附近的「極濃雞黑湯拉麵」ぼっこ志
店名：ぼっこ志
地址：大阪府大阪市中央区西心斎橋2-6-10
電話：+81 6-6213-8570
營業時間：11:30～14:30; 18:00～25:00(L.O24:45)
ぼっこ志位於心齋橋附近的巷子內！（受訪者提供）
推介二：Emoji菜單拉麵
店名：Gion Duck Noodles
地址：京都府京都市東山区祇園北側329
營業時間：12:00~15:00; 17:30~20:30
定休日：星期一及二
唔識日文都唔洗擔心！（受訪者提供）
推介三：騰雲駕霧鯛白湯沾麵
店名：鯛白湯 Ramen ○de▽
地址：大阪府大阪市淀川区西宮原1-5-6
電話：+81 6-6152-6370
營業時間：11:00～14:30; 18:00～22:30
熱呼呼的鯛白湯！（受訪者提供）
推介四：貸切歷史文物京町家
店名：京都二条 さわら木の宿
地址：京都府京都市上京区講堂町243
電話：+81 50-2018-1700
京町家の宿訂房網站：https://machiya-inn.net/
間屋好正呀！（受訪者提供）
推介五：京都50年建築活化酒店
店名：RC HOTEL 京都八坂
地址：京都府京都市東山区八坂上町370番地
電話：+81 75-354-5406
位於清水寺路上！（受訪者提供）
推介六：宿坊型酒店 市區的入門版宿坊
店名：和空 下寺町
地址：大阪府大阪市天王寺区下寺町2丁目5-12
電話：+81 6-6775-7020
位於四天王寺、通天閣附近的「和空 下寺町」立地良好，非直接入住到寺廟裡，而是有點像是高級版的「香客大樓」。（受訪者提供）