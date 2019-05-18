許穎原來係藝術學院畢業生　由寫真女模變美術導師

曾經是宅男女神的許穎Pheobe，近年在娛樂圈消失了，這位曾經在2011年出過寫真，又同葛民輝合作的𡃁模，原來一直甚有美術天份，離開了娛樂圈後開始專注畫畫方面，到最近更開了畫廊，教授學生畫畫及製作小擺設，亦由幕前慢慢成為KOL。

許穎在2011年出過寫真，更找來米原康正當攝影師，在書展辦簽名會逼爆粉絲。（視覺中國）

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許穎接受《香港01》訪問，她說：「畫畫都專注咗好多年，自己嘅畫室都開咗６，７年，自畫自己的作品多啲，同埋間唔中教下班啦，除咗畫畫就幫啲品牌做網上宣傳多啲，而家就淡出咗娛樂圈啦，都唔駛好似以前咁刻意做啲娛樂新聞，應該話自己方向唔同咗。」許穎可以說是轉營成功的𡃁模。

許穎除了教畫畫，平時亦多去藝術展參觀。（IG:phoebedreamy)

或者一眾網友都記得許穎當年的新聞，不過她並沒有介意，覺得是人生其中一個階段，她說：「其實我冇話過退出嘅，當初入行因為自己好鍾意影相，亦好貪新鮮感，好想試唔同工種嘅工作，但畫畫真係落咗好多年苦功，我諗係時候將重點轉移下，每一個行業都有辛酸史，當年選擇咗入行自己都會有心理準備，無論啲新聞好定唔好，做乜都會有兩個可能性，以前嘅就係工作需要，但娛樂圈帶俾我嘅，學到嘅，開眼界嘅都好多，呢個現實世界點樣待人處事，就真係學到好多嘢。」

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