【恭喜八婆】𡃁模蛻變最佳女配角　陳靜憑「爆炸糖」創事業高峰

當年憑道地百果園廣告爆紅的陳靜（Dada），憑性感傲人的身材成功在娛樂圈開闢屬於她的小天地。繼《低俗喜劇》、《香港仔》及《春嬌救志明》後，Dada第四度與導演彭浩翔合作，在新作《恭喜八婆》不負眾望，再次成為大家的焦點。 經歷過金像獎最佳女配角、試過退出娛樂圈又極速復出，今後Dada要在影壇再殺出重圍，靠的會是什麼？

陳靜在2007年「瞓身」演出道地百果園廣告而瞬間走紅。（網上擷圖）

「瞓身演出」道地百果園廣告人氣急升

現年29歲的陳靜，2007年與陳柏宇拍攝道地百果園廣告時，因「瞓身」演出而瞬間走紅，並成為宅男女神。3年後，她與兩位師妹Liz和Ayu推出寫真集《First Impression》，翌年更成功殺入電影界，拍攝處女電影作品《喜愛夜蒲》。而在2012年，《低俗喜劇》令Dada的演藝事業更上一層樓。同年，她獲TC Candler的全球最美面孔100大中排名44位。

當年在電影界發展只有短短一年的Dada，憑《低俗喜劇》「徐家欣」一角，擊敗憑同一部戲而獲提名的邵音音、《逆戰》金燕玲、《聽風者》范曉萱及《消失的子彈》江一燕等，勇奪金像獎最佳女配角。可是，在事業高峰的同時，她因工作及健康等問題而決定退出娛樂圈。3個月後，她宣布再戰娛樂圈。之後不少港產作品都見到她的身影，當中包括《Z風暴》、《空手道》、《春嬌救志明》及今年賀歲片《恭喜八婆》等。

陳靜在《低俗喜劇》飾演「爆炸糖」一角深入民心，並協助她勇奪金像獎最佳女配角獎。（網上圖片）

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《低俗喜劇》創事業高峰

陳靜在《低俗喜劇》飾演寂寂無名的演員，而為了爭取演出機會，不惜與飾演監製的杜汶澤上床，她更兩次含住「爆炸糖」為對方提供服務，這經典一幕，相信也是大家入場觀看的原因之一。最終，陳靜憑「徐家欣」一角爆冷奪得金像獎最佳女配角獎。當年她在得獎致辭時表示「多謝Golden Scene」卻鬧出笑話，有部份網民誤以為她說「多謝高登先」，事後Dada也表示多謝「高登仔」。

除此之外，《低俗喜劇》也成功改變陳靜的演藝之路，她曾表示：「當初接拍時不知道角色如何，也不知道是三級片就一口答應。」但她卻非常感謝彭浩翔及杜汶澤，因為是他們「改變了我的一生，改變了我的工作、我之後的路。」

據了解，當時有傳聞指杜汶澤教路，叫陳靜先退出娛樂圈再復出，這就可以名正言順洗底成女演員。可是，《低俗喜劇》後，她出演的角色仍然需要性感亮相，至於此傳聞由何而來，就不得而知。

陳靜獲得香港第32屆香港電影金像獎最佳女配角，當年得獎致辭時一句「多謝Golden Scene」鬧出笑話。（視覺中國）

陳靜在《S風暴》中飾演張智霖的妹妹「劉愛碧」。（網上圖片）

曾獲張智霖力挺有演技絕非花瓶

之後，陳靜嘗試改變戲路，在《S風暴》中飾演張智霖角色的妹妹。與Dada首次合作後，張智霖曾大讚她有演技，絕非花瓶，並表示她是一個非常用心的演員。而在《恭喜八婆》後，相信影迷也期待陳靜的新作品會有什麼新驚喜給觀眾，大家拭目以待。