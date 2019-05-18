【倚天屠龍記】周海媚不顧女神形象吃相豪放　機場展現真性情一面

新版《倚天屠龍記》最近在TVB熱播，除了幾位內地小花之外，飾演滅絕師太的周海媚（海味）也是觀眾關注的焦點。近年積極在內地發展的海味，參演了不少劇集，更頻頻獲邀上節目，曝光率大增。但因為工作關係，她經常要飛去外地，一班粉絲也多次在機場偶遇偶像，想不到就捕捉到女神真性情的一面！

周海媚在新版《倚天屠龍記》中飾演滅絕師太。（劇照）

早前海味以一身舒適打扮現身機場，不失女神韻味，皮膚白净，一頭捲髮十分減齡，更顯年輕。未知是不是因為行程太趕，海味即場吃起Waffle，還不顧女神形象大啖大啖地食，食得津津有味，更大擺心心手勢，展現可愛一面。

海味早前以一身舒適打扮現身機場，還大派心心。（視覺中國）

睇嚟海味真係好肚餓喎！（視覺中國）

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雖然海味已經52歲，還由周芷若升格做滅絕師太，但保養得宜的她，與同劇的新生代演員同框都不輸蝕，名副其實是天生麗質。海味多年來Keep住凍齡靚樣，全靠在運動和飲食方面都養成了良好習慣，平時護膚以簡單為主，早上會用溫水洗面，堅持每天飲一杯咖啡，促進血液循環，還盡量早睡早起，一早會飲一杯檸檬水，保持肌膚光澤。

早前周海媚以素顏現身機場時被捕獲，相片旋即在網上被瘋傳，讚她保養得宜。（微博圖片）

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