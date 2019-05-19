容祖兒（Joey）同關智斌（Kenny）的旅遊節目《斌祖二世古》來到最後一節，二人在離開北海道之前，把握最後機會去血拼，更大爆英皇娛樂中邊個最大使！

祖兒直認自己比Kenny 大使，不過都唔及阿嬌咁誇張。（《斌祖二世古 Pretty Crazy 》影片截圖）

祖兒和Kenny 被問誰是購物狂，二人一致認同是祖兒，然後Kenny問在購物方面，她和阿嬌（鍾欣潼）誰比較誇張，祖兒直指是阿嬌，「梗係佢啦，面不改容！」更指她是全香港最能促進經濟的人。難怪阿嬌老公賴弘國都忍不住開聲叫她買東西要看價錢。不過阿嬌又真係買得起喎。

祖兒笑言阿嬌是促進香港經濟的人。（《斌祖二世古 Pretty Crazy 》影片截圖）

祖兒隨後要更正阿嬌不是「大花筒冠軍」，講到終極big boss，一定是張敬軒。祖兒和Kenny 開始數軒仔有幾大使，「有一個萬呎的倉去收藏古董，仲有音響器材」、「手錶又話有價值，傢俬又儲」、「唔關佢事嗰啲，70年代攝影機又話要儲」。Kenny大爆軒仔每次去法國買傢俬，都會一箱箱運回香港，祖兒直呼「佢真係好恐怖！佢曾經同我講過，佢有個倉，我啲嘢可以擺喺佢個倉度，我以為只係千幾呎嗰啲，但原來佢係一層萬幾呎。」，祖兒直指軒仔自己本身就是一個人肉Flea Market（跳蚤市場）。

工作人員問兩位爆軒仔的私事，對方會不會生氣，Kenny和祖兒異口同聲說：「吓，佢嬲咩呀，佢條底線低過佢條底褲喎！」看來大家私下感情極好！

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祖兒直指軒仔自己就是一個人肉Flea Market（跳蚤市場）。（《斌祖二世古 Pretty Crazy 》影片截圖）