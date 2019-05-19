【開心速遞】傻強馮奕森舉行首個粉絲見面會　金城安朱凌凌任嘉賓

無綫高收視處境劇《愛‧回家之開心速遞》正邁向600集，收視和口碑依然強勁，入面有多個角色都深受觀眾同網民的喜愛，當中包括已經慘被out的傻強 (馮奕森 飾)。傻強一角憑住其戇直搞笑的丑角形象深入民心，非常入屋，連帶令到馮奕森的人氣亦大升。可是傻強於2月初播出的505集最後一次出場後，於毫無預兆之下，無聲無息地被消失了，當時不少網民均大呼：「還我傻強！」並紛紛留言以示不滿。雖然傻強已經離開了《開心速遞》三個多月，但大家至今仍沒有忘記他，馮奕森人氣不減。適逢今個月29號是他的31歲生日，他將會舉行一個生日會加首次的粉絲見面會，讓大家可以再一次見到傻強。

傻強形象深入民心。(TVB《開心速遞》電視截圖)

那麼要怎樣才可以參加到馮奕森今次這個生日會呢？他已於不同的社交網Post了海報宣傳，召集粉絲參加，而參加的辦法好簡單，只需付上港幣$350元的費用就可以了。當晚的節目除了與壽星仔馮奕森一齊開心聚餐之外，還會有表演和小遊戲，與馮奕森有超近距離的互動接觸，更會有神秘嘉賓。而馮奕森日前已於他的IG揭曉了其中兩位嘉賓的名單，就是他於《開心速遞》的兩位好兄弟：飾演金城安的周嘉洛，以及飾演朱凌凌的吳偉豪。不過他的另一位好兄弟，飾演阿壯的焦浩軒卻因為外遊而出席不到，要不然「安凌強壯」就可以Re-union喇。

佢喺佢嘅社交網專頁post了生日會同粉絲會嘅poster。(fb@Sarkisfung)

馮奕森於IG留言，搞笑地表示：「唔使講！都知道529要嚟反斗喇！請哂啲兄弟嚟喇！如果佢哋到時真有工作，嚟唔到，唔好話我呃你哋呀！但我保證有我先。」戴定頭盔恐防被班好兄弟「放飛機」。而他今次收取的參加費用將會扣除成本開支後，捐予同心慈善基金會。至於$350元的入場費是貴抑或是抵，就見仁見智喇。

佢話已經叫晒兩位兄弟到時參加。(fb@Sarkisfung)

點擊下圖重溫傻強嘅演出，以及睇下馮奕森嘅靚相：