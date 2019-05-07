【開心速遞】傻強慘被Out後再次現身無綫活動　馮奕森被解凍慶生

無綫高收視處境劇《愛‧回家之開心速遞》收視同口碑愈來愈好，入面有好多個角色都深受觀眾同網民的喜愛，當中包括已經慘被out的傻強 (馮奕森飾)。傻強一角憑住其戇直搞笑的丑角形像深入民心，去年曾經有一段時間他的戲份亦明顯多了，正當大家覺得傻強慢慢開始上位，想不到他卻突然被「消失」。

傻強就連跟大家講bye bye的機會都無，在最尾出場的第505集入面仍然毫無先兆，到下一集就突然講述傻強已去西伯利亞留學了，完全是無聲無色地被Out走。對於傻強無得留低，馮奕森並沒有交代原因，只表示：「一切會有最好的安排，演藝路上我不回頭。」

呢集係傻強最後出場嗰集。(電視截圖)

有傳是因為馮奕森客串演出的FOX劇集《心冤》於當時剛好播映了，飾演警察的他只於第一集有份出鏡，且只有幾秒的鏡頭和一句對白，不過就好大機會是因為這短短的幾秒戲份，而令他觸怒了TVB。事實是《心冤》第一集播出後不久，他就無得再演出《愛‧回家》，未知是巧合，還是他真的因此得罪了方丈。雖然他仍然是TVB旗下藝人，但就難免令人猜疑他被放入了「雪櫃」，該劇的收視祝捷會暨團年飯，他都無份出席。由傻強最後出場的一集至今事隔3個多月，馮奕森終於獲得解封了。日前他就有份參加TVB的「5月星辰」生日活動，於5月29日生日的他，與一班5月生日的藝人包括飾演曹總的劉一飛，齊齊慶祝生日。當日他玩遊戲仲玩得好開心，好投入。

馮奕森 (前排左三) 日前有份參加TVB的「5月星辰」生日活動。(資料圖片)

以下就係傻強嘅劇照，同埋馮奕森嘅靚相：