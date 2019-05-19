【倚天屠龍記】周芷若趙敏鬥到去機場　祝緒丹潮味完勝陳鈺琪

身為藝人，當然要無時無刻保持最佳狀態。對於女藝人來說，在活動及頒獎禮上爭妍鬥麗已經是再平常不過的事，就連世界各地的機場都成為她們比拼的戰場。最近新版《倚天屠龍記》在翡翠台熱播，劇中一眾女演員包括周海媚、祝緒丹、陳鈺琪、曹曦月等都備受關注，她們的古裝扮相各有特色，但原來她們的機場造型也充滿時尚感，更能看到她們真實的一面。

新版《倚天屠龍記》最近熱播，飾演周芷若的祝緒丹大受歡迎。（劇照）

陳鈺琪飾演的趙敏有幾分英氣。（劇照）

1. 祝緒丹

由祝緒丹飾演的周芷若獲網民大讚仙氣十足，展現古典美，更被譽為最美周芷若，顏值直逼當年周海媚所飾演的版本。但其實她的時裝打扮都充滿時尚感，機場Look更非常值得參考，上身以T恤襯外套，而下身就選擇黑色牛仔褲，一下就拉長了整個人的線條比例，更顯瘦和高䠷！

祝緒丹呢個Look粉粉嫩嫩，充滿青春活力！（視覺中國）

+ 9 + 8 + 7

2. 陳鈺琪

而飾演趙敏的陳鈺琪也令人眼前一亮，清秀的面容，扮演古裝角色時卻帶着幾分英氣。曾出演過多部古裝劇的她，是唐嫣旗下藝人，她更被外界稱為「唐嫣接班人」。高高瘦瘦的陳鈺琪，機場造型就走型格風，與她在劇中的角色有幾分相似。

陳鈺琪身形高䠷，黑色皮褸襯黑色牛仔褲型格十足。（視覺中國）

+ 10 + 9 + 8

3. 曹曦月

現年25歲的曹曦月，在劇中飾演蛛兒，她曾在《楚喬傳》中飾演錦燭一角，觀眾大讚她演繹出角色格複雜內心深沉的感覺。曹曦月更因為網劇《校花的貼身高手》被封為「校花代言人」，有「清純版杉菜」之稱。她私下的打扮也少女感十足，不過看她的機場Look就比較隨性，用大褸同頭髮包到自己實一實，似乎很怕被人認出。

曹曦月似乎好驚俾人認出喎。（視覺中國）

+ 7 + 6 + 5

4. 陳欣予

劇中的殷素素亦正亦邪，同時又聰明機智，不少網民大讚陳欣予樣子秀麗，十分貼合角色。雖然在她身上有不少傳聞，除了說她已婚之外，更頻頻指她整容。不過陳欣予多數素顏現身機場，似乎一點都不介意以真面目示人！

陳欣予素顏現身機場。（視覺中國）

+ 11 + 10 + 9

5. 曾黎

在劇中飾演王難姑的曾黎，戲份不多，觀眾對她也不太熟悉，但其實她來頭也不小。她畢業於中央戲劇學院表演系，同章子怡是同班同學，兩人與梅婷、秦海璐、袁泉、胡靜、張彤、李敏並稱中戲「八大金釵」，曾黎更被譽為中戲最美校花，可惜星途平平。現年42歲的她，保養得宜，長髮飄飄，充滿氣質。

香港觀眾對曾黎可能不太熟悉，但原來她曾被評為中戲最美校花。（視覺中國）