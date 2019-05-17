【倚天屠龍記2019】趙敏終極大贏家　贏了張無忌金庸卻評：不可愛

《倚天屠龍記》2019版本在香港開播，雖然對劇情一點都不陌生，還是忍不住追看。而於今周，女主角趙敏終於登場，絕色美貌，卻作男兒身打扮，查大俠寫道：「十分美麗之中，更帶有三分英氣，三分豪態。」

倚天屠龍記－趙敏，2019年版趙敏由陳鈺琪飾演，劇情終於講述她出場與張無忌相遇。（《倚天屠龍記》劇照）

張無忌優柔寡斷，卻豔福無邊，一生都在美女堆中打轉，個個情意綿綿，各有可愛。大家最愛比較，為何張無忌獨獨一生為她畫眉？查大俠曾說周芷若與趙敏同樣不可愛，前者太「政治」；至於後者？不少讀者推斷是她個性太似男子。這等豪氣女子，武林之大，還是容不下，筆者卻覺那靈巧與英氣，卻是現今女子最最所需！

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別人自有別人的溫婉，總有一個天下無雙獨愛你的「刁鑽」

筆者從不愛把角色作比較，要是一本小說寫得實在的好，好端端一個個完整個性，各有前身後事，作比較實在不尊重。不過，作為一個忠實讀者，有時替無忌「設身處地」，周芷若溫婉動人，為何最後情歸古靈精怪的趙敏？

人生在世，最怕苦悶。不要苦悶，就要先當個不苦悶的人，即做事自有一套，不怕不夠溫順，哪怕與世界為敵。趙敏出場，燦若玫瑰，穿男裝衣服，只為方便。她是大名鼎鼎的元朝郡主，與張無忌誓不兩立。雖然是「三分英氣，三分豪態」，但「對付」張無忌，卻是軟硬兼施，一時剛烈，一時又哇哇大哭，令張無忌不捨下手，機靈得很。

第一次與無忌談心，是在萬安寺旁的小酒館，趙敏的豪氣萬千，不只在外表，而是在骨子裏。她跟無忌說，她的祖先是成吉思汗、忽必烈等英雄，她只恨自己是女兒身，要是她是男子，要轟轟烈烈地幹一番事業。可是，到後來她被無忌誤會，她有口難言，也絕無異心，甚至願意為了愛人，拋棄家人與地位。

女子應否為愛拋棄所有，筆者不敢恭維，但她的剛柔並重，不順從一般人要女子溫婉，也不如現今只一味賣弄剛強，靈巧地忠於自己。查大俠說她不可愛？因為她根本不必可愛，只一個天下無雙獨愛她的「刁鑽」便可以了。

歷代趙敏：

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一生總而要一次，豪氣地學趙敏說：「我偏要勉強！」

說到趙敏最經典一幕，不得不提她大鬧張無忌大婚。她孤身搶親，范遙曾受她恩惠，勸阻說：「郡主，世上不如意事十居八九，既已如此，也是勉強不來了。」趙敏卻道：「我偏要勉強。」

倔強剛烈，豪氣萬千，查大俠明明是鍾愛她，給她一個好結局，她勉強得來。不過，小說歸小說，現實中終究有些事情教我們失望，小說才引人入勝。筆者今天從看這一幕，只覺從前著眼於美好結局，現在卻覺最需要學習的是那份「勉強」的勇氣。「勉強」過後，或許也是不如意，或許我們沒有「主角光環」，只得黯然離場，但勝在曾經也有那一份如趙敏般的倔強剛烈，起碼無怨無悔。

可是也可幸，我們只是小人物，「勉強」過後，那「善後功夫」，只需要向自己交代。