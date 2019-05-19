與姚子羚是好姊妹？　34歲中印混血兒蔡宛珊曾與星爺拍啤酒廣告

TVB女藝人姚子羚今天（19日）被傳媒爆料指，與Dragon-i董事Raymond Young秘戀8個月，曾於去年10月同遊泰國，似乎知對方有老婆都甘願做三奶，更被指男方另有個圈外人二奶。搭上人夫的消息傳開後，網民都非常好奇其「大婆」蔡宛珊Sarika的身份，原來姚子羚與Sarika是好友關係？

蔡宛珊Sarika為一名中印混血兒，現年34歲的她，早在2001年求學時期已入行做兼職模特兒，當年曾與周星馳一同拍攝啤酒廣告，亦曾與黎明同許志安拍MV，又曾參演《雙雄》（2003）等多套電影。Sarika現為Bob林盛斌開設的「棋人娛樂製作（香港）有限公司」旗下藝人，除了參與模特兒工作外，精通兩文三語的她，亦開始涉獵主持工作，曾在ViuTV的《Girls' Talk》及《VIEW》擔任主持。蔡宛珊身材姣好，熱愛運動和旅遊的她，不時在IG大曬泳衣照大派福利，混血兒的她乍看某些角度與周杰倫太太昆凌有點相似。

姚子羚驚爆戀上好姊妹老公做人三奶 秘密拍拖8個月床照流出

姚子羚被爆搭上人夫Dragon-i董事Raymond Young，秘戀8個月。（IG/@ elaine_yiu）

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感情方面，Sarika已與Raymond結婚8年，有報道指雖兩人有共識生小朋友但仍未有正式造人，而Sarika個人IG也從來不放與老公的合照。《蘋果日報》報道指，今天有讀者爆料，姚子羚與Raymond於去年7、8月認識，10月同遊泰國後情人節都一齊過。爆料者又向傳媒提供姚子羚和大婆Sarika的合照，指兩人是朋友關係，更講到包括圈外人二奶在內，三人之間有個聊天室，未知Sarika知道姚子羚與Raymond的與否呢？

蔡宛珊Sarika今年34歲，身材及外貌Keep得非常好。（IG/@sarikachoy）