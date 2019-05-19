姚子羚驚爆戀上好姊妹老公做人三奶　秘密拍拖8個月床照流出

《蘋果日報》獨家報道指，今日有讀者爆料，現年38歲的姚子羚（Elaine）竟然戀上有婦之夫，與中環蘭桂坊夜場「Dragon-i」董事Raymond Young秘密拍拖8個月，甘願做人三奶並捲入四角戀關係，而且更有她與人夫在床上合照流出。

Elaine於去年3月宣布與拍拖3年的富家公子「的士邦」鄭子邦分手，自此回復單身，並一直對外聲稱自己沒有拍拖。原來她去年已經暗地與Raymond撻着，即使對方是人夫仍無阻兩人相戀。這件事令人覺得驚訝之處，在於Raymond的老婆、現年34歲的中印混血兒Sarika（蔡宛珊）也是圈中人，曾擔任模特兒工作，她與Raymond至今已結婚8年，而且Elaine與Sarika本身也是相識多年的朋友，情同姊妹。

與姚子羚是好姊妹？ 34歲中印混血兒蔡宛珊曾與星爺拍啤酒廣告

Elaine於去年3月宣布與拍拖3年的富家公子鄭子邦分手。(資料圖片)

去年夏天相識 Raymond另有一位圈外女友

該爆料者更提供了多張Elaine與Raymond的親密合照作為證據，當中有一張是Elaine與Raymond在床上所拍的相片，相中Elaine正在睡覺，由Raymond揸機自拍。另一張是Elaine樹熊般攬實Raymond並主動獻吻咀嘴，也有兩人度假時在泳池邊影的水着照片，還有其他親密與攬腰與頭貼頭影的合照，顯然易見是情侶關係。

據了解，Elaine與Raymond於去年7、8月時認識，兩人關係發展迅速。雖然Raymond有老婆，但據指，他除了和姚子羚拍拖外，亦跟另一位圈外女朋友拍拖，意即這是四角關係，錯綜複雜。雖然如此，Raymond分手有術，對Elaine寵愛有加，有指去年10月，Elaine飛到泰國為TVB新劇《黃金有罪》拍外景，Raymond亦有飛過去陪伴，實行讓Elaine可以邊工作邊拍拖。兩人今年又一起過情人節，更已發展成半同居關係。

Elaine曾穿着相中同款泳衣與Raymond到外地度假。(ig@elaine_yiu圖片)

大台力捧 愛情失意與的士邦3年情告終

在當今大台花旦不斷流失的情況下，Elaine近年備受無綫力捧，在《同盟》等多劇集角色吃重，上位指日可待。她去年憑《天命》裏飾演八面玲瓏的和府二夫人，在《萬千星輝頒獎典禮2018》獲提名「最喜愛TVB女主角」（馬來西亞及新加坡地區）、「最佳女主角」、「最受歡迎電視女角色」3個獎項。今次被爆出做人第三者偷食人夫，未知可會影響她的星途，隨時變第二個黃心穎。Elaine入行多年來甚少有緋聞，即使拍拖亦會大方公開戀情，她對上一段戀情是與外號的士邦的鄭子邦拍拖，有傳Elaine一心想跟對方結婚，可惜男方不想而導致3年情告終。

Raymond的老婆也是圈中人，是現年34歲的中印混血兒Sarika。(IG@sarikachoy圖片)

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