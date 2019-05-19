姚子羚被指暗交人夫Raymond Young　原來網民凌晨已經預告爆料

被網友戲稱「表哥」的姚子羚今日被傳搭上好友蔡宛珊（Sarika）的丈夫，Dragon-i董事Raymond Young，有傳兩人不止暗交8個月，更曾一同把臂同遊泰國。不過有消息指Raymond Young早已和蔡宛珊離婚，亦有指姚子羚得悉Raymond Young同時與其他女性交往後，已經和男方分手，暫時種種說法仍未獲證實。其實早於今日凌晨，有網友已經預告姚子羚將會被爆不倫戀新聞，一眾網民事後回看這段預告，均封這位爆料網友是先知。

姚子羚今日被指暗交好友蔡宛珊丈夫Raymond Young。（資料圖片）

姚子羚十月遊泰國，據稱當時是與Raymond Young把臂同遊。（Instagram：@elaine_yiu）

網友「前列腺王子」今日（19/5）凌晨4點49分，在連登討論區發布名為「(開定post)收到風, 聽日會出有關於姚子羚既新聞」的帖文，強調今次新聞與出軌偷食有關，但連登仔似乎不太相信「前列腺王子」的說法，直言「出咗你先再開post啦，無頭無尾叫人點討論」、「如果天（聽）日冇咁點」，更有網民將姚子羚和被指拍攝不雅影片的許紹雄相提並論。姚子羚報道出街前，該帖文僅得15個回應。

早於凌晨，網友「前列腺王子」已預言今日會有姚子羚不倫戀報道。（連登討論區截圖）

有網民質疑預言可信性，「前列腺王子」則稱：「喂（餵）埋你食有咩樂趣，襯（趁）而家大家咩都唔知先有幻想空間」（連登討論區截圖）

直至近中午12點，姚子羚報道出街後，連登仔均驚覺「前列腺王子」預言成真，除了紛紛回覆跪拜表情符號，又稱「前列腺王子」是預言家、未來人和先知，甚至有人推測「前列腺王子」是爆料人，或是任職爆出新聞的《蘋果日報》。至於今次事件來龍去脈，仍要留待當事人現身交代。

報道面世後，網民均對「前列腺王子」非常佩服，又好奇今次報道的消息來源。（連登討論區截圖）

姚子羚今日要拍攝電視劇《唐人街》，未知會否回應有關報道。（Instagram：@elaine_yiu）

姚子羚現身回應之前，先睇下佢啲日常靚相先啦！