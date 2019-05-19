姚子羚無辜捲入三角關係？　傳得知Raymond另有女友後已分手

今日有報道指現年38歲的姚子羚（Elaine）竟然戀上有婦之夫，與中環蘭桂坊夜場「Dragon-i」董事Raymond Young秘密拍拖8個月，甘願做人三奶並捲入四角戀關係，而且更有她與人夫在床上合照流出。Elaine於去年3月宣布與拍拖3年的富家公子「的士邦」鄭子邦分手，自此回復單身，並對外聲稱自己沒有拍拖，原來她去年已經暗地與Raymond撻着，即使對方是人夫仍無阻兩人相戀。消息一出之後，Elaine隨時背上偷食人夫之名，不過亦有報道指其實Raymond與他的老婆Sarika（蔡宛珊）已經離婚了。

有指Elaine其實係呢段感情嘅受害者。(ig@elaine_yiu圖片)

傳得悉Raymond另有女友 姚子羚農曆新年決斬纜

據悉，Raymond與Sarika已經分居兩年，並已剛剛辦理離婚完手續。Raymond亦有向Elaine坦白承認自己的感情狀況，Elaine也不介意對方曾經有過一段婚姻。此外還有另一則傳聞，Raymond與Sarika正式離婚後，Elaine就名正言順地成為了他的正印女朋友，不過Raymond卻一直瞞着Elaine另有一名二奶的存在，即是Elaine竟在不知情之下捲進了三角關係。今年大年初二，Raymond就瞞着Elaine陪二奶睇煙花，可是終被Elaine發現，而向Raymond提出分手。而當兩人分手後，就爆出了今次新聞，並有兩人於泰國旅行時的床照流出。