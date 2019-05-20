賴冠霖台北開見面會　狂講內地用語台灣記者暗寸過份「字正腔圓」

韓團前WANNA ONE中的台灣成員賴冠霖昨（19日）「衣錦還鄉」，在台北國際會議中心舉辦個人見面會。他的爸爸、姊姊都從林口前來為他加油，但因綵排和觀眾進場速度，延遲10分鐘開場。賴冠霖戴着粗框淺色墨鏡現身，一開口就問候「What’s up Taipei」，以快歌《HYPEY》展現饒舌功力。

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他先前在香港場因為被要求講中文，讓已經交替用韓文、英文的他有些動氣。今天賴冠霖全程使用中文，免去語言切換干擾，雖然北京腔調明顯，他的用詞全部都是大陸詞彙，包括「宇航服」（太空裝）、吊威牙（吊鋼絲）、視頻（影片）、「安利」（意指推廣），不過粉絲並未特別在意。賴冠霖表示2016年來過國際會議中心當觀眾，如今換了位置站在台上挺有成就感。因為行程太滿，他昨天早上才從上海飛抵，自曝到台北後先睡了一覺，最思念的食物就是米漢堡，已經圓夢在後台吃到。

賴爸爸雖然被吐槽將賴冠霖的童年照外洩，但他在台下仍手持應援公仔支持兒子，十足廿四孝老竇（聯合新聞網提供）

除了演唱多首歌曲，賴冠霖分享自己的照片，玩遊戲與Fans互動。他不忘吐槽家人，埋怨童年照片外流都是託爸爸的福。當中有一張他國小當排頭舉班牌的照片，他無奈說因為隔代遺傳所以個頭高才獲選，自嘲「當時不帥現在也不帥」。

其中有一張照片是他的好兄弟，賴冠霖回憶，當時參加CUBE選秀時等了4小時，本來第1小時就想放棄，但這位好友拉住他，讓他非常感謝「不然不會有現在的我」。不少大陸Fans特別為了他來台捧場，可惜票房僅售出5成，約1000人購票支持。

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