f(x)空白期三年終於有活動？　SMTOWN東京演唱會海報驚見團體照

韓國女團f(x)今年迎來出道10周年，可是自2016年11月組合在日本橫濱舉行演唱會後，就再沒有見過4位成員Victoria、Amber、Luna和Krystal再合體。MeU（f(x)粉絲）一直期待組合再有活動，可是等了足足三年，公司才似乎聽到粉絲的意願。

SM娛樂公司將於8月初，一連三日在日本東京舉行《SMTOWN LIVE 2019 IN TOKYO》家族演唱會。日前官方公開的海報中，除了EXO、BoA、NCT和Red Velvet等歌手外，當中f(x)的4人團體照立即引來粉絲的關注。而根據官方公開的演出者Line-up可見，的而且確見到「f(x)」的名字出演，而不是以往成員個人名義出演，實在令粉絲非常驚喜。

SMTOWN公開的演唱會海報上，驚見f(x)的團體照！（Twitter/@ smtownglobal）

從官方公布的Line-up中，粉絲終於能夠見到f(x)以團體出演。（網上圖片）

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適逢f(x)今年出道第10年，但團體一直都沒有專屬手燈，就連MeU的粉絲名也是2016年才正式公布。近年來Victoria和Amber專注中國及美國活動，Luna正以Solo歌手活躍，Krystal則不時出席時裝活動，雖然組合已三年沒有一同出席公開活動，但仍有不少粉絲一直默默等待。看來公司似乎終於聽到粉絲的意願，未知今年會否有組合的十周年活動呢？

f(x)今年成軍第十年，未知會否好粉絲願有紀念活動呢？（Facebook/@smtown）