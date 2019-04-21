f(x) Luna再出招公開瘦腰大法　輕鬆7招搣甩小肚腩排宿便

正所謂「四月不減肥，五月徒傷悲」，夏天將至，相信不少女士已着手開始減肥，準備在夏天穿上背心熱褲騷身材。可是部分手腳纖幼的女孩子，卻因一個減不走的小肚腩，而要又遮又掩。f(x) Luna就曾在YouTube上向女生傳授瘦肚大法，輕鬆幾招有即時效果外，就連安坐辦公室都做到。

小肚腩的形式除了是脂肪，亦可能代表體內有宿便，會隨着個人飲食及休息習慣、身體姿勢和壓力等而有所不同。Luna介紹的7招瘦肚，除了能夠燃燒肚腩脂肪外，亦有助促進腸道蠕動，排出造成小腹肥大的宿便。

出道初期的Luna少有露腰，需要以連身裙遮身材。（網上圖片）

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f(x) Luna瘦肚法逐格睇：

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Luna輕鬆按摩兩邊腰側20分鐘，已明顯見到即時效果顯著。（影片截圖）

Luna特別提及，由於腹部按摩運動有助排便，所以建議在早上進行。而不少職場人相信都面對「食完又坐」的困擾，於是Luna就講到，即使無法在辦公室做按摩運動，但也能同樣在腰部塗上發熱按摩膏，再以單層保鮮紙包裹身體，有助在工作期間燃燒腹部脂肪。她更提醒同樣想減腩的女士們，切忌操之過急，需要因應個人身體情況，適量地運動腰部，避免弄巧反拙。

現時身材Fit到不得了的Luna，早前在IG大曬旅行時的泳衣美照。（網上圖片）