f(x)Luna公開11字腿練成秘訣　「木乃伊捆綁法」擺脫頑固小腿肌

韓國組合f(x)成員Luna不時在個人YouTube頻道上，分享自己不同的減肥秘訣，由運動、按摩到控制飲食都有，非常受女性觀眾歡迎。相信不少女士就算不追求「筷子腳」，都希望擁有一對比例平均又筆直的美腿。Luna就曾公開自己由肌肉腿練成11字腿的方法，只需要簡單10招就能輕鬆完成。

早期認識Luna的粉絲必定知道，初出道的她並不是纖瘦的標準女團身型，更曾因一對肌肉結實的粗腿，而受到不少惡言對待。不過近幾年Luna瘦身成功，由大碼變加細碼，粉絲非常好奇她的減肥大法外，更想知道她如何把一雙肌肉腿練成筆直的11字腿。於是Luna就在YouTube公開她的美腿練成法，除了按摩外，原來紮腿也是重要的方法之一。

出道初期的Luna曾因一對肌肉腿而受到大眾批評。（網上圖片）

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Luna在個人頻道上，親身示範11字腿的練成秘訣。（影片截圖）

f(x) Luna 11字腿練成法遂格睇：

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全套按摩逾20分鐘 Luna：忍耐就是勝利

Luna聲稱全套按摩需要約20分鐘，按摩到肌肉較結實的部分更會感受到疼痛，她說：「只要想着『忍耐就是勝利』的名言，就能成功克服！」而且Luna也特別提醒想嘗試的觀眾，按摩並不會令肌肉消失，反而目的是放鬆肌肉，打造成好看的線條。相信經常要穿高跟鞋，或因運動一直受腿部肌肉困擾的女士，只要跟隨Luna的方法做一個月，必定有明顯的大改變。留意，Luna指整個按摩需時20分鐘，惟記者計算過，要完成所有步驟實際上大約要花30分鐘左右。

Luna近日在IG上傳旅行的泳裝照，一對筆直的纖腿非常吸睛！（網上圖片）